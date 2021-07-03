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TAVUKLARI YEDİĞİ İDDİASIYLA VURULAN KÖPEK, TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika

TAVUKLARI YEDİĞİ İDDİASIYLA VURULAN KÖPEK, TEDAVİYE ALINDI

03.07.2021 10:07

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde kümeslere dadanıp, tavukları yediği iddia edilen köpek, av tüfeğiyle karın bölgesinden vuruldu.

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde kümeslere dadanıp, tavukları yediği iddia edilen köpek, av tüfeğiyle karın bölgesinden vuruldu. Tedaviye alınan ve 'Cesur' adı verilen köpeği, vuran kişi ya da kişiler aranıyor.

Yavuzeli ilçesinin kırsal Kuzuyatağı Mahallesi'nde kümeslere dadanıp, tavukları yediği öne sürülen köpek, tüfekle vuruldu. Mahallede oturan bazı kişiler, durumu jandarma ve Gaziantep'te faaliyet gösteren Çiçeğin Patileri Derneği'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen Çiçeğin Patileri Derneği üyeleri yaralı köpeği hayvan ambulansıyla merkeze getirdi. Jandarma ekipleri, tedaviye alınan köpeği vuran kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Veteriner hekim İbrahim Tüylü, silahla vurulan ve çenesinde kırık olan köpeğin zorlu tedavisine devam ettiklerini belirterek, Köpek bize ateşli silah yaralanması olarak travmalı bir şekilde geldi. Gerekli müdahaleleri yaptık. Çekilen röntgende kurşunun ön taraftan girip, yandan çıktığını tespit ettik. Vücutta ve kaburgalarda zedelenmeler mevcut. Şu anda köpek yürüyemiyor. Bunların yanı sıra ağzında darbeye bağlı kırılmalar var. Bununla alakalı da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzde kritik bir süreç var umarım kısa sürede toparlar dedi.

'CESUR' İSMİ VERİLDİ

Çiçeğin Patileri Derneği yöneticilerinden Çiçek Kalkan, tedavisine başlanan köpeğin kümesten tavukları yediğini bahane eden bir kişi tarafından vurulduğunu söyledi. Köpeğe yaşam mücadelesinden dolayı 'Cesur' ismini verdiklerini vurgulayan Kalkan, Bize sosyal medya üzerinden ulaşarak yardım istediler. Biz de mahalleye giderek ilk müdahalesini yaptığımız köpeği Gaziantep'e getirdik. Köpek, tavuk yediği için kişi ya da kişilerce önce sopayla dövülmüş, daha sonra da tüfekle vurulmuş. Bu ilk değil, son da değil. Bunu yapan kişiler hala bulunamadı. Jandarma bize destek oluyor, fakat şu ana kadar sonuç alınamadı. Gerekli şikayetleri yaptık, inşallah bunu yapan kişi veya kişiler bulunarak cezalandırılır. Köpeğimizin zorlu bir tedavi süreci başladı. Biz de yaşama tutunma gayretinden dolayı köpeğimize 'Cesur' ismini koyduk diye konuştu.

Kalkan, hayvanlara yönelik şiddet uygulayanların para cezası ile cezalandırılmasının yetersiz kaldığını da sözlerine ekledi.

TAVUKLARI YEDİĞİ İDDİASIYLA VURULAN KÖPEK, TEDAVİYE ALINDI
TAVUKLARI YEDİĞİ İDDİASIYLA VURULAN KÖPEK, TEDAVİYE ALINDI
TAVUKLARI YEDİĞİ İDDİASIYLA VURULAN KÖPEK, TEDAVİYE ALINDI
TAVUKLARI YEDİĞİ İDDİASIYLA VURULAN KÖPEK, TEDAVİYE ALINDI
TAVUKLARI YEDİĞİ İDDİASIYLA VURULAN KÖPEK, TEDAVİYE ALINDI

Gaziantep, Jandarma, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAVUKLARI YEDİĞİ İDDİASIYLA VURULAN KÖPEK, TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika


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