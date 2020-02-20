Tavuklarına musallat olan tilkiyle fenomen oldu - Son Dakika
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Tavuklarına musallat olan tilkiyle fenomen oldu

7 saat önce

ERZURUM'un Hınıs ilçesine bağlı Saldız Mahallesi'nde yaşayan Tuncay Edis, tavuklarını yemeye gelen tilkiye söylediği sözlerle sosyal medyada fenomen oldu.

Tavuklarına musallat olan tilkiyle fenomen oldu, System.String[]

ERZURUM'un Hınıs ilçesine bağlı Saldız Mahallesi'nde yaşayan Tuncay Edis, tavuklarını yemeye gelen tilkiye söylediği sözlerle sosyal medyada fenomen oldu.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Sadız Mahallesi'nde yaşayan turan Kadriye- Tuncay Edis çiftinin başı, aç kalan tilki nedeniyle dertte. Geçimlerini çiftçilik yaparak sağlayan çiftin beslediği 7 tavuğa musallat olan tilki sık sık mahalleye geliyor. Köpeklerin de saldırmadığı tilki, her seferinde tavukların sahibi Tuncay Edis tarafından engelleniyor.

Tilkiyi son gelişinde cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medya hesabında paylaşan 2 çocuk babası Tuncay Edis, söylediği sözlerle bir anda fenomen oldu. Ediz'in "Bu tavuklar bizim, sen bela mısın? Bunları yiyeceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Bunları sana yedirtmeyiz. Tilki kardeş gel ayıpsın, kimse sana bir şey demiyor" sözlerinin yer aldığı görüntüler, binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Görüntüde Tuncay Edis'in tilkiyi, yemek verip bölgeden uzaklaştırılması da yer alıyor.

Edis, "Besicilik yapıyorum. Eşim yumurtaları için 7 tavuk besliyor. Ama tilki bunları gözüne kestirmiş. Doğada yiyecek bulamayan tilki ölümü göze alıp buraya kadar geliyor. Tilki sık sık gelmesinden dolayı köpekleri bile kendine alıştırmış. Artık köpekler tilkiye tepki göstermiyor. Tilki uzun süre tavukların etrafında dolanıp, duruyor. Tavukları ona yedirmem. Karnını doyurup gönderdim. Doğada ne keklik ne de tavşan bıraktık. Doğada aç kalan tilki de mecburen köylere, ilçelere ve şehirlere iniyor" diye konuştu


Hınıs, Edis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:31 Kaynak: DHA
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