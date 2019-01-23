Son Dakika Haberleri: Tavuklarına Saldırdığını İddia Ettiği Köpeği Öldürdü

Tavuklarına Saldırdığını İddia Ettiği Köpeği Öldürdü

29 dakika önce

Konya'da tavuklarına saldıran köpeği av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi, gözaltına alındı.

Tavuklarına Saldırdığını İddia Ettiği Köpeği Öldürdü, System.String[]
Konya'da tavuklarına saldıran köpeği av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi, gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi'nde, Ramazan C. (43), tavuklarına saldırdığı iddiasıyla köpeğe av tüfeğiyle ateş açtı.

Ramazan C'nin ölen köpeği, çöp konteynerine attığını gören vatandaşlar, polisi aradı.

İhbar üzerine harekete geçen polis, Ramazan C'yi gözaltına aldı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürülen Ramazan C'nin, köpeği tavuklarına saldırdığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Ramazan C, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:19 Kaynak: AA

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