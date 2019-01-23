Tavuklarına Saldırdığını İddia Ettiği Köpeği Öldürdü

Konya
'da tavuklarına saldıran köpeği av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi, gözaltına alındı.
İddiaya göre, merkez Meram
ilçesi Harmancık
Mahallesi'nde, Ramazan C. (43), tavuklarına saldırdığı iddiasıyla köpeğe av tüfeğiyle ateş açtı.
Ramazan C'nin ölen köpeği, çöp konteynerine attığını gören vatandaşlar, polisi aradı.
İhbar üzerine harekete geçen polis, Ramazan C'yi gözaltına aldı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürülen Ramazan C'nin, köpeği tavuklarına saldırdığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Ramazan C, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.