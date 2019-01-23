Son Dakika Haberleri: Tavuklarına Saldırdığını İleri Sürdüğü Köpeği Tüfekle Vurup, Öldürdü

Tavuklarına Saldırdığını İleri Sürdüğü Köpeği Tüfekle Vurup, Öldürdü

1 saat önce

KONYA'da tavuklarına saldırdığını iddia ettiği köpeği tüfekle vurup, öldürdükten sonra çöpe atan Ramazan C.(43), polis tarafından gözaltına alındı.

Tavuklarına Saldırdığını İleri Sürdüğü Köpeği Tüfekle Vurup, Öldürdü, System.String[]
KONYA'da tavuklarına saldırdığını iddia ettiği köpeği tüfekle vurup, öldürdükten sonra çöpe atan Ramazan C.(43), polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan C., iddiaya göre tavuklarına saldırdığı köpeği bir süre kovaladıktan sonra ruhsatlı tüfeğiyle ateş edip, vurdu. Köpeğin öldüğünü anlayan Ramazan C., köpeği yakınlardaki bir çöp konteynerine attı. Bu sırada Ramazan C.'nin köpeği çöpe attığını gören çevredekiler duruma tepki gösterdi. Tepkilere aldırış etmeyen Ramazan C., olay yerinden uzaklaşıp evine döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis, adresini belirlediği Ramazan C.'yi suç aleti tüfekle birlikte evinde yakalayarak gözaltına aldı. Tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle köpeği öldürdüğünü ileri süren Ramazan C., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:40 Kaynak: DHA

Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da Psikolojik Rahatsızlığı Olan Genç, Kendini Canlı Bomba Olarak İhbar Etti Kadın Dizisinde Yeliz'in Ölüm Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu

Karısını 15 Bıçak Darbesiyle Öldüren Katil Koca, Cesedin Başında Polisi Aramış Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin Düğün Tarihi Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 12:01:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tavuklarına Saldırdığını İleri Sürdüğü Köpeği Tüfekle Vurup, Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]