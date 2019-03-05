Son Dakika Haberleri: Tavuklarına Sobalı Kümes Kurdu

Tavuklarına Sobalı Kümes Kurdu

1 saat önce

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde Fatih Kapıcı, 40'a yakın Hint tavuğu bulunan kümese, soğuk kış aylarında hayvanların üşümemesi için soba kurdurdu.

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RİZE'nin  Ardeşen ilçesinde Fatih Kapıcı, 40'a yakın Hint tavuğu bulunan kümese, soğuk kış aylarında hayvanların üşümemesi için soba kurdurdu. Odunla yakılan soba ile tavuklar soğuktan korunuyor. 

Ardeşen ilçesi Cami Mahallesi'nde Hint tavukları besleyen Fatih Kapıcı, vatani görevi için askere gidince aklı tavuklarında kaldı. Kış aylarında hayvanların üşüdüğünü düşünen Kapıcı, kuzeni Faik Kapıcı'dan kümese soba kurmasını istedi. Faik Kapıcı da kümese sobayı kurarak 40'a yakın tavuğun bulunduğu kümesi ısıtmaya başladı. Faik Kapıcı, emanet tavuklara şimdi gözü gibi bakıyor.

'ÜŞÜME SORUNUNU ÇÖZDÜK'

Tavukların üşüme sorununu çözdüğünü anlatan Faik Kapıcı, "Kuzenim Fatih Kapıcı askerdeyken beni arayarak tavukların üşüyeceğini belirterek kümese soba kurmamı istedi. Ben de kümese soba kurarak soğuk sorununu çözdüm. Yeni çıkan civcivler üşümesin diye böyle bir şey yaptık. Burada oturma alanımız da var, arkadaşlarla çay demleyerek sohbet ediyoruz. Yoğun iş stresinden kaçarak burada oturuyoruz. Hayvanlar artık üşümüyor. Kuzenim de askerden her gün bizi arayarak 'sobaya odun attınız mı?' diye soruyor. Bazen cep telefonundan görüntülü arayarak tavukları seyrediyor. Biz de onun emanetlerine sahip çıkıyoruz" dedi.

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:15 Kaynak: DHA

Ardeşen, Fatih, Rize, Güncel
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