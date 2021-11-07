Aydın'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Tavuklarına yem götüren kadına motosiklet çarptı

AYDIN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın motosikletin çarpması ile hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 12.00 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli -Aydın Karayolu üzeri Sultanhisar'a bağlı Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen feci kazada 07 AHF 931 plakalı motosikletin sürücüsü Cemal Y.(26), Aydın istikametine seyir halinde iken karşıya geçmeye çalışan Nazmiye Yetim'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı kadın yaklaşık 20 metre havaya uçarken, motosiklet sürücüsü ise yaklaşık 102 metre savrularak karayolunda devrildi. Bir tarım işletmesi önünde meydana gelen kaza olayı görenler tarafından hemen 112 ihbar hattına bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirlerken motosiklet sürücüsü Cemal Y.'nin her iki el bileğinin kırıldığını belirleyerek tedavisi için Nazilli Devlet Hastanesine götürdü.

Acı olayı duyan yaşlı kadının yakınları olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşarken, feci kazada yaşamını kaybeden Nazmiye Yetim'in karayolunun karşısında bulunan bahçelerinden tavuklarına yem ve taze ot getirmeye çalıştığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı devam ediyor.