Son Dakika Haberleri: Tavuklarına Yem Verdiği Sırada Hayatını Kaybetti

Tavuklarına Yem Verdiği Sırada Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tavuklarına yem verdiği sırada kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti.

Tavuklarına Yem Verdiği Sırada Hayatını Kaybetti, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tavuklarına yem verdiği sırada kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadın tavuklarının yanında yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatma Çoraman (74), evine 250 metre uzaklıkta İlkaralık mevkiinde kapalı pazaryeri yakınlarında bulunan kümesteki tavuklarına yem vermek için evinden ayrıldı. Yaşlı kadın bir süre sonra tavuklarının yanında yerde yatar vaziyette bulundu. Olay yerine gelen 112 ekibi Fatma Çoraman'ın öldüğünü belirledi.

Çoraman'ın cenazesi olay yerinde ve devlet hastanesi morgunda Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından, kalp krizi sonucu öldüğüne karar verilerek ailesine teslim edildi. Çoraman'ın tansiyon hastası olduğu da bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:26 Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İğrenç Olay Kamerada! Üzerindeki Kürkü Çaldıkları Cansız Mankeni Taciz Ettiler Kadın Turisti Sokak Ortasında Öldüresiye Döven Polise 740 TL Para Cezası Verildi Birlikte Olduğu Kadınları Tehdit Eden Şahıs, Yakayı Ele Verdi Müge Anlı'nın Programında Araştırılan Cinayetin Detayları Yeşilçam Filmlerini Aratmadı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:44:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tavuklarına Yem Verdiği Sırada Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]