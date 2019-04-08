Tavuklarına Yem Verdiği Sırada Hayatını Kaybetti

Tavuklarına yem verdiği sırada hayatını kaybetti Antalya'da tavuklarını beslerken kalp krizi geçiren yaşlı kadın hayatını kaybettiANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tavuklarına yem verdiği sırada kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti.

Tavuklarına yem verdiği sırada hayatını kaybetti

Antalya'da tavuklarını beslerken kalp krizi geçiren yaşlı kadın hayatını kaybetti



ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tavuklarına yem verdiği sırada kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadın tavuklarının yanında yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatma Çoraman (74), evine 250 metre uzaklıkta İlkaralık mevkiinde kapalı pazaryeri yakınlarında bulunan kümesteki tavuklarına yem vermek için evinden ayrıldı. Yaşlı kadın bir süre sonra tavuklarının yanında yerde yatar vaziyette bulundu. Olay yerine gelen 112 ekibi Fatma Çoraman'ın öldüğünü belirledi.

Çoraman'ın cenazesi olay yerinde ve devlet hastanesi morgunda Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından, kalp krizi sonucu öldüğüne karar verilerek ailesine teslim edildi. Çoraman'ın tansiyon hastası olduğu da bildirildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İğrenç Olay Kamerada! Üzerindeki Kürkü Çaldıkları Cansız Mankeni Taciz Ettiler

Kadın Turisti Sokak Ortasında Öldüresiye Döven Polise 740 TL Para Cezası Verildi

Birlikte Olduğu Kadınları Tehdit Eden Şahıs, Yakayı Ele Verdi

Müge Anlı'nın Programında Araştırılan Cinayetin Detayları Yeşilçam Filmlerini Aratmadı!