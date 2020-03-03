Tavuklarına zarar verdiğini iddia ettiği köpeği tüfekle yaraladı - Son Dakika
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Tavuklarına zarar verdiğini iddia ettiği köpeği tüfekle yaraladı

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, tavuklarına zarar verdiğini iddia ettiği köpeği av tüfeğiyle vurarak yaralayan Nazif B. (65), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tavuklarına zarar verdiğini iddia ettiği köpeği tüfekle yaraladı, System.String[]

ZONGULDAK'ta, tavuklarına zarar verdiğini iddia ettiği köpeği av tüfeğiyle vurarak yaralayan Nazif B. (65), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde Rat Mahallesi'nde meydana geldi. Nazif B., komşusu A.Ş.'nin köpeğini, bahçesine girip tavuklarına zarar verdiği iddiasıyla av tüfeğiyle vurdu. Boynundan yaralanan köpek acı içinde yere yığıldı. Mahalleli, Nazif B.'yi polise şikayet etti. Gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Nazif B., emniyete götürüldü. Ruhsatsız olduğu tespit edilen av tüfeğine el konuldu. Yaralı köpek ise Zonguldak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.


Zonguldak, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:34 Kaynak: DHA
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