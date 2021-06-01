Üye Girişi
Tavuklarını "gezen kümes" ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor - Son Dakika

Tavuklarını "gezen kümes" ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor

01.06.2021 11:08

Çorum'un Ortaköy ilçesinde tekerlek takarak hareket edebilir hale getirdiği kümesle tavuklarını yüksek rakımlı yerlere götüren yetiştirici, internet aracılığıyla farklı illere yumurta gönderiyor.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde tekerlek takarak hareket edebilir hale getirdiği kümesle tavuklarını yüksek rakımlı yerlere götüren yetiştirici, internet aracılığıyla farklı illere yumurta gönderiyor.

Aşdağul beldesinde yaşayan Yücel Uzuncaköse, 2015 yılında başladığı yumurta tavukçuluğunda istediği verimi almak için yeni yöntemler araştırdı.

Yaylaya çıkan arıcılardan esinlenerek tavukları yaz mevsiminde yaylaya çıkarmaya karar veren Uzuncaköse, "gezen tavuk" söyleminden hareketle "gezen kümes" yapmak için kolları sıvadı.

Yayla yumurtası rağbet gördü

Kerestelerden yaptığı, römorka benzer tekerlekli kümesi traktörüne bağlayan ve 2018 yılında yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı Taşlığındere mevkisine 200 tavuk çıkaran Uzuncaköse, burada üretilen yumurtaları "yayla yumurtası" olarak tüketicilerin beğenisine sundu.

Rağbet gören "yayla yumurtası" sayesinde müşteri sayısı artan Uzuncaköse, tavuk sayısını 500'e kadar çıkarıp günde ortalama 350 yumurta elde ediyor.

Uzuncaköse, elde ettiği yumurtaları başta Çorum olmak üzere Ankara, Samsun ve çevre illerin yanı sıra pek çok farklı ilden talep edenlere gönderiyor.

Yücel Uzuncaköse, AA muhabirine, "mobil kümes" sayesinde tavukların mısır ve buğday tüketiminden kaynaklı maliyetinin yüzde 80 azaldığını söyledi.

Tavuklarını 3 yıldır mayıs ayında Taşlığındere mevkisine götürdüğünü belirten Uzuncaköse, "En iyisini yapmak istedik ve gördük ki bu işte en kalitelisini yapmanın yolu yayladan geçiyor çünkü yaylada hiçbir yabani ilaç, gübre, kimyasal yok." dedi.

"Lezzeti bambaşka oluyor"

Müşterilerden çok güzel dönüşler aldıklarını anlatan Uzuncaköse, "Burada beslenen tavukların yumurtası, kabuğu bile çok farklı oluyor, farklı bir tonda oluyor, lezzeti bambaşka oluyor. Uzun zaman köy yumurtası yemeyenler, yaylada ürettiğimiz yumurtayı yediğinde, 'yumurtanın tadını unutmuşuz' diyor. Bu da bize mutluluk veriyor." diye konuştu.

Tavukların yüksek rakımlı arazide özgürce dolaştığını anlatan Uzuncaköse, şöyle devam etti:

"Kümeste, çiftliklerde hayvanlar çok sıkışık ortamda yaşadığı için çabuk hastalanabiliyorlar ancak burada özgürler. Hayvan istediği zaman dışarı çıkıp sevdiği otu yiyebiliyor. Bu da tavukların hastalanmasını önlüyor. Su taşıması, günlük bakımı belki daha zahmetli ama buna değiyor. Ailemle birlikte tavuklarla en iyi şekilde ilgileniyoruz."

Uzuncaköse, uyguladığı yöntemin Türkiye'ye örnek olabilecek bir projeye dönüşebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çiftlik yumurtası ile gezen tavuk yumurtası nasıl farklı ise bu da yaylada üretilen, diğerlerinden farklı bir yumurta. Bu bir sektör olabilir. Kendine yeni iş kurmak isteyenlere yaylada yumurta üretimini tavsiye ediyorum. Bu işi yapmak isteyenlere de yardımcı olurum, tecrübelerimi paylaşabilirim. Bu işe başlarken bir örneğini aradım ama bulamadım. Bismillah dedik ve başladık, başarılı da olduk. Müşteri de biz de memnunuz."

Tavuklarını gezen kümes ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor
Tavuklarını gezen kümes ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor
Tavuklarını gezen kümes ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor
Tavuklarını gezen kümes ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor
Tavuklarını gezen kümes ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor

Ortaköy, Türkiye, Tavuk, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tavuklarını 'gezen kümes' ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı

Son Dakika Haberleri
12:31 Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı
12:17 Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi
12:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir
12:08 Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı
11:56 Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü
11:55 Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi
11:36 Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu
11:28 "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi
11:20 Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı
10:48 Yeni normalleşme süreci bugün resmen başladı! İşte yasaklardan muaf olan yer ve kişiler
Mayısta üretici ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 305'lere yükseldi Mayısta üretici ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 305'lere yükseldi         
12:37
Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
12:17
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü         
11:57
Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu         
11:37
Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı         
11:21
Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil         
11:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin         
09:39
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak         
09:17
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi         
01:01
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 12:43:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tavuklarını "gezen kümes" ile yaylaya çıkaran üretici yumurta talebine yetişemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement