Tavuklarının yanında bulduğu yaralı şahini ekiplere teslim etti - Son Dakika
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Tavuklarının yanında bulduğu yaralı şahini ekiplere teslim etti

24.03.2022 16:41
Tavuklarının yanında bulduğu yaralı şahini ekiplere teslim etti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir vatandaşın bahçesindeki tavukların yanında bulduğu yaralı şahin, tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir vatandaşın bahçesindeki tavukların yanında bulduğu yaralı şahin, tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan Hızır Çalım, işlettiği tesisin bahçesindeki tavukların yanında yaralı halde bir şahin buldu. Vatandaş, durumu ekiplere bildirdi. Daha sonra Cide Emniyet Müdürlüğü tarafından teslim alınan yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Kastamonu Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı. - KASTAMONU

Tavuklarının yanında bulduğu yaralı şahini ekiplere teslim etti
Tavuklarının yanında bulduğu yaralı şahini ekiplere teslim etti
Tavuklarının yanında bulduğu yaralı şahini ekiplere teslim etti

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Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tavuklarının yanında bulduğu yaralı şahini ekiplere teslim etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tavuklarının yanında bulduğu yaralı şahini ekiplere teslim etti - Son Dakika
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