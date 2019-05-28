Son Dakika Haberleri: Tavuklu pilav yedikten sonra hastanelik olan kardeşler taburcu edildi
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Tavuklu pilav yedikten sonra hastanelik olan kardeşler taburcu edildi

3 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu 4 kardeş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tavuklu pilav yedikten sonra hastanelik olan kardeşler taburcu edildi, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu 4 kardeş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Suriyeli Ömer Ş. (8), Yasmin Ş. (6), Zekeriya Ş. (5) ve Abdullah Ş. (3) kardeşler, dün saat 18.30 sıralarında, Yedieylül Mahallesi Şahan Sokak'taki evlerinde, annelerinin yaptığı tavuklu pilavı yedikten sonra rahatsızlandı. Çocuklar, sağlık görevlilerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan 4 kardeş, bugün hastaneden taburcu edildi. Çocukların yediği tavuklu pilavdan alınan numunenin incelendiği, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:39 Kaynak: DHA
Suriye, Turgutlu, Manisa, Güncel
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