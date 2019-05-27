Son Dakika Haberleri: Tavuklu pilav yiyen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

Tavuklu pilav yiyen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

3 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan Suriye uyruklu 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Tavuklu pilav yiyen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan Suriye uyruklu 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Yedieylül Mahallesi Şahan Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdullah Ş.(3), Ömer Ş. (8), Zekeriya Ş. (5) ve Yasmin Ş. (6) evde annelerinin yaptığı tavuklu pilavı yedikten sonra rahatsızlandı. 4 çocuğun fenalaşması üzerine, mahalle sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, çocukları Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan çocukaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yedikleri tavuklu pilav nedeniyle zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor. 


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:31 Kaynak: DHA
Turgutlu, Suriye, Güncel
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