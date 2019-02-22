Son Dakika Haberleri: Tavuklu Pilavdan 32 Kişi Zehirlendi

Tavuklu Pilavdan 32 Kişi Zehirlendi

24 dakika önce

Karabük'te esnaf çadırında yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenen 32 kişi hastaneye başvurdu.

Tavuklu Pilavdan 32 Kişi Zehirlendi, System.String[]
Karabük'te esnaf çadırında yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenen 32 kişi hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde kent meydanındaki esnaf çadırında yaşandı. 12'si çocuk 32 kişi dağıtılan tavuklu pilavdan yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan vatandaşlar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Safranbolu Devlet Hastanesine başvurdu. Öte yandan yetkililerin yenilen yiyeceklerden numune alması bekleniyor. Hastaneye başvuran vatandaşların tedavisi sürüyor. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:53 Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kreşteki İhmal 2 Yaşındaki Çocuğu Hastanelik Etti Karabük'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 23:17:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tavuklu Pilavdan 32 Kişi Zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]