Tavuklu pilavdan zehirlenen 25 öğrenci hastanede tedaviye alındı - Son Dakika

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, yedikleri tavuklu pilavın ardından rahatsızlanan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Geyve Yörükler Mahallesi'nde bulunan Geyve Sultan Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören ve yakınındaki Diriliş Kuran Kursu'nda hafızlık yapan öğrenciler, kurstan okula getirdikleri tavuklu pilavı yedikten sonra rahatsızlandı. 25 öğrencide görülen mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine okul yönetimi 112 Acil'i aradı. Ambulanslarla Geyve Devlet Hastanesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.