Tavus Kelebeği, Görenleri Şaşırttı

AYDIN'da kanat açıklığı ve boyu yaklaşık 15 santimetre olan 'tavus kelebeği' olarak bilinen kelebek, görenleri şaşırttı.

AYDIN'da kanat açıklığı ve boyu yaklaşık 15 santimetre olan 'tavus kelebeği' olarak bilinen kelebek, görenleri şaşırttı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli personel Erhan Öztürk, çiçek fidelerinin yer aldığı bölümde dolaşırken, kanat açıklığı ve boyu yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda olan üzeri benekli tavus kelebeği gördü. Kelebeği görünce şaşıran Öztürk, cep telefonuyla görüntüledi. Kelebeğin ayak kısmındaki tırnaklar da uzunluğuyla dikkat çekti. Bir süre sonra uçan kelebek, kayıplara karıştı. Öztürk, kelebeğin video ve fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bahar aylarında kelebeklerin daha sık görüldüğünü belirten Ertan Öztürk, "Kelebeği gördüğümde çok şaşırdım. Hayatım boyunca ilk kez bu kadar büyük bir kelebek gördüm" dedi. - Aydın

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