Tay masajı UNESCO kültürel miras listesine eklendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Tay masajı UNESCO kültürel miras listesine eklendi - Son Dakika

Tay masajı UNESCO kültürel miras listesine eklendi

6 saat önce

Geleneksel Tay Masajı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edildi.

Tay masajı UNESCO kültürel miras listesine eklendi, System.String[]

Geleneksel Tay Masajı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edildi.

BBC'de yer alan habere göre, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısı devam ediyor.

Toplantıda, Tay Masajı, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kabul edildi.

Alışılagelmiş masajların aksine çok fazla hareketi içeren, Nuad Thai olarak da adlandırılan masajda masörler, ellerinin yanı sıra ön kol ve dizlerini baskı uygulamak için kullanıyorlar.

Kolombiya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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