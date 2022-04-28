TAYAD üyesi 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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TAYAD üyesi 4 kişi gözaltına alındı

28.04.2022 13:44
TAYAD üyesi 4 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de izinsiz yürüyüş gerçekleştiren TAYAD üyesi 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de izinsiz yürüyüş gerçekleştiren TAYAD üyesi 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde bugün izinsiz yürüyüş gerçekleştirmek isteyen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) üyesi 1'i kadın 4 kişi, polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen eylemi sonlandırmadı. Polis ekipleriyle karşı karşıya gelen eylemciler çıkan arbede sonucunda gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

TAYAD üyesi 4 kişi gözaltına alındı
TAYAD üyesi 4 kişi gözaltına alındı

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Eskişehir'de izinsiz yürüyüşe 4 gözaltı Eskişehir'de izinsiz yürüyüşe 4 gözaltı Eskişehir'de Gezi Davası Protestosunda Polisle Arbede Yaşandı Eskişehir'de Gezi Davası Protestosunda Polisle Arbede Yaşandı

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği, İstiklal Mahallesi, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TAYAD üyesi 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TAYAD üyesi 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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