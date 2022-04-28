TAYAD üyesi 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de izinsiz yürüyüş gerçekleştiren TAYAD üyesi 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde bugün izinsiz yürüyüş gerçekleştirmek isteyen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) üyesi 1'i kadın 4 kişi, polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen eylemi sonlandırmadı. Polis ekipleriyle karşı karşıya gelen eylemciler çıkan arbede sonucunda gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR