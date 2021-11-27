Taybe Yetimhanesinin bulunduğu bölge
Taybe Yetimhanesinde çocuklar İDLİB - Suriye'de 10 yıldan fazla devam eden ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği iç savaştan en çok etkilenenler çocuklar oldu. İdlib'de bulunan 10 yetimhaneden biri olan Taybe Yetimhanesinde, 280'i çocuk toplam 400 kişi yaşıyor.
Yetimhanede bulunan çocuklar ise yaşanan savaştan habersiz oyunlarını oynamayı sürdürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Taybe Yetimhanesi'nin çocukları her şeyden habersiz oyunlarını oynuyor - Son Dakika