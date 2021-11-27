Taybe Yetimhanesi'nin çocukları her şeyden habersiz oyunlarını oynuyor - Son Dakika

Taybe Yetimhanesi'nin çocukları her şeyden habersiz oyunlarını oynuyor

Taybe Yetimhanesinin bulunduğu bölge Taybe Yetimhanesinde çocuklar İDLİB - Suriye'de 10 yıldan fazla devam eden ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği iç savaştan en çok etkilenenler çocuklar oldu.

Taybe Yetimhanesinin bulunduğu bölge Taybe Yetimhanesinde çocuklar İDLİB - Suriye'de 10 yıldan fazla devam eden ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği iç savaştan en çok etkilenenler çocuklar oldu. İdlib'de bulunan 10 yetimhaneden biri olan Taybe Yetimhanesinde, 280'i çocuk toplam 400 kişi yaşıyor. Yetimhanede bulunan çocuklar ise yaşanan savaştan habersiz oyunlarını oynamayı sürdürüyor.

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