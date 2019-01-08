Tayder Adliye Şehitleri İçin Lokma Döktürdü
2 saat önce
Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), 2 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca adliyeye düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için lokma döktürdü.
Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), 2 yıl önce terör örgütü PKK
mensuplarınca adliyeye düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin
ile mübaşir Musa Can
için lokma döktürdü. İzmir
Adliyesi önünde kurulan tezgahta hazırlanan lokmalar vatandaşlara dağıtıldı, şehitler için dua edildi.
TAYDER Başkanı Muhammed Gömük gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit polis memuru Fethi Sekin'in, canını başkaları için feda etmekten çekinmediğini söyledi.
Sekin'in, örnek bir yiğitlik abidesi olarak daima insanların kalbinde yaşayacağını ifade eden Gömük, "Lokma döktürme etkinliğimiz her ne kadar sembolik olsa da bu vesileyle tüm emniyet güçlerimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz." diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:45 Kaynak: AA
Son Dakika! Eren Erdem Tekrar Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi
Meclis Koridorlarında AK Parti ve HDP'li Vekiller Arasında Yumruklu Kavga
Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı
Son Dakika! İbrahim Kalın'dan Bolton Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Konusundaki Tavrımızı Dile Getirdik