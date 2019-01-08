Son Dakika Haberleri: Tayder Adliye Şehitleri İçin Lokma Döktürdü

Tayder Adliye Şehitleri İçin Lokma Döktürdü

2 saat önce

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), 2 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca adliyeye düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için lokma döktürdü.

Tayder Adliye Şehitleri İçin Lokma Döktürdü, System.String[]
Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), 2 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca adliyeye düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için lokma döktürdü.

İzmir Adliyesi önünde kurulan tezgahta hazırlanan lokmalar vatandaşlara dağıtıldı, şehitler için dua edildi.

TAYDER Başkanı Muhammed Gömük gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit polis memuru Fethi Sekin'in, canını başkaları için feda etmekten çekinmediğini söyledi.

Sekin'in, örnek bir yiğitlik abidesi olarak daima insanların kalbinde yaşayacağını ifade eden Gömük, "Lokma döktürme etkinliğimiz her ne kadar sembolik olsa da bu vesileyle tüm emniyet güçlerimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:45 Kaynak: AA

Fethi Sekin, Güncel
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