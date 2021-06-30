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TAYDER'den 'Elmalı Davası' ile ilgili HSK'ya şikayet dilekçesi - Son Dakika

TAYDER'den 'Elmalı Davası' ile ilgili HSK'ya şikayet dilekçesi

30.06.2021 11:42
TAYDER'den 'Elmalı Davası' ile ilgili HSK'ya şikayet dilekçesi, System.String[]

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, 7 ve 10 yaşlarındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları şikayetiyle anne ve üvey babanın çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine tepkiler çığ gibi büyürken, İzmir merkezli TAYDER, kararı veren Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi heyet...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, 7 ve 10 yaşlarındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları şikayetiyle anne ve üvey babanın çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine tepkiler çığ gibi büyürken, İzmir merkezli TAYDER, kararı veren Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi heyet üyeleri ile tahliye kararına karşı itirazı değerlendiren Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyet üyelerinin ihbaren tetkik edilmesine yönelik HSK'ya şikayet dilekçesi gönderdi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, 7 ve 10 yaşlarındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları ihbarıyla tutuklanan anne ve üvey babanın, yapılan yargılama sonrası adli kontrol şartı ile tahliye edilmesi Türkiye'nin gündemine 'Elmalı Davası' olarak düşerken, karara toplumun hemen her kesiminden tepki yağdı.

Olaya kayıtsız kalmayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile Sivil Mücadele Platformu olan İzmir merkezli Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) bir şikayet dilekçesi gönderdi.

"Toplum vicdanının yaralandığı ortadadır"

TAYDER tarafından yapılan açıklamada, "Toplumda, 'Elmalı Davası' olarak bilinen ve infial oluşturan davada tahliye kararını veren Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi heyet üyeleri ile tahliye kararına karşı itirazı değerlendiren Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyet üyesi 6 hakim tarafından dosya 'en iyi ihtimalle', 'layıkı veçhile' incelenmediği ve bu şekilde tahliye kararı ve tahliye kararına itirazın reddi kararları verildiği anlaşılmaktadır. Sayın kurulunuzun da malumu olduğu üzere, hakim karar verirken; hukuka, kanuna, vicdana uygun karar vermek zorundadır. Mevcut vakıaya bakıldığında toplum vicdanının yaralandığı ortadadır. Buna sebep olanların ihmalinin derecesinin incelenmesi adına sayın kurulunuzca ivedilikle tetkik edilmesini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Dava sürecinin takipçisi olacağız"

"Tahliye kararını veren Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi heyet üyeleri ile tahliye kararına karşı itirazı değerlendiren Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyet üyelerini ihbaren tetkik talebinde bulunduk" diyen TAYDER Başkanı Muhammed Gömük, "Bizler adaletsizliğin vücut bulduğu, adaletin tecelli etmediğine inanılan noktalarda inandığımız değerlere bağlı kalarak hukuki yollara başvurular gerçekleştirmeliyiz. Bu uğurda, ihmalen dahi olsa toplum vicdanının kanamasına sebep olan, mağdur çocuklarımızın mağduriyetini artıran hakimlerin bu kararlarının müfettiş eliyle tetkik edilmesi adına HSK'ya başvuru dosyamızı hazırladık. Adalet Bakanımızın da ekseriyetle dile getirdiği gibi 'Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun' diyerek derneğimiz de bu dava sürecinin takipçisi olacaktır" dedi. - İZMİR

TAYDER'den 'Elmalı Davası' ile ilgili HSK'ya şikayet dilekçesi

Hakimler Savcılar Kurulu, Elmalı Davası, Antalya, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TAYDER'den 'Elmalı Davası' ile ilgili HSK'ya şikayet dilekçesi - Son Dakika


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