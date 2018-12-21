Son Dakika Haberleri: Tayder Şehit Polis İçin Lokma Döktürdü

Tayder Şehit Polis İçin Lokma Döktürdü

3 saat önce

İzmir'de Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için 5 bin kişilik lokma döktürdü.

Tayder Şehit Polis İçin Lokma Döktürdü, System.String[]
İzmir'de Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için 5 bin kişilik lokma döktürdü.

Konak Meydanı'nda kurulan tezgahta hazırlanan lokmalar, TAYDER Başkanı Muhammed Gömük ve üyeler tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Yaklaşık 5 bin kişilik lokma dağıtılırken, bazı vatandaşların dua ettiği görüldü.

Gömük, gazetecilere yaptığı açıklamada, şahsen tanıdığı şehit Altuğ Verdi gibi cesaretini ve başarısını taktir ettiği emniyet mensuplarının şehadet haberlerinin kendisini, derinden yaraladığını söyledi.

Şehit emniyet müdürünün aziz hatırasını daime canlı tutmaya çalışacaklarını belirten Gömük, bu elim hadiselerin son bulmasını dilediğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:35 Kaynak: AA

İzmir, Altuğ Verdi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 Gün Önce Şehit Olan Polis, 2 Yıl Önce Yüzlerce Kişi ve Çocuğun Hayatını Kurtarmış Eskiden Hayır İçin Yapılan Meşhur İzmir Lokmasında Talep Patlaması Yaşanıyor

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Güzergahında Arazisi Olanın Başına Talih Kuşu Kondu Son Dakika! Trafik Cezalarına 2019 Yılında Zam Yapılmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:33:06. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tayder Şehit Polis İçin Lokma Döktürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]