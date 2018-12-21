Tayder Şehit Polis İçin Lokma Döktürdü

İzmir
'de Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Rize
Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
için 5 bin kişilik lokma döktürdü. Konak
Meydanı'nda kurulan tezgahta hazırlanan lokmalar, TAYDER Başkanı Muhammed Gömük ve üyeler tarafından vatandaşlara dağıtıldı.
Yaklaşık 5 bin kişilik lokma dağıtılırken, bazı vatandaşların dua ettiği görüldü.
Gömük, gazetecilere yaptığı açıklamada, şahsen tanıdığı şehit Altuğ Verdi gibi cesaretini ve başarısını taktir ettiği emniyet mensuplarının şehadet haberlerinin kendisini, derinden yaraladığını söyledi.
Şehit emniyet müdürünün aziz hatırasını daime canlı tutmaya çalışacaklarını belirten Gömük, bu elim hadiselerin son bulmasını dilediğini kaydetti.