Tayfun Canlı: "Edremit'te HES kodu dönemi başladı!" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başladı. Belediyenin merkz ve şube hizmet merkezlerine tüm personel ve vatandaşlar HES kodu ile belediyeye giriş yapmaya başladı.

Edremit Belediyesi Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadelesini sürdürürken, kurum binalarında HES kodu uygulamasına başladı. "Hayat Eve Sığar" (HES) mobil uygulaması üzerinden kurumda çalışan personel ve kuruma gelen vatandaşların HES kodlarının sorgulanması yapılıyor.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Sözcüsü Tayfun Canlı, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatları ile pandemi ile mücadele de azami özen gösterildiğini ifade ederek, "Covid-19 ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarına girişte HES kodu uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında belediye personelleri başta olmak üzere belediyeye giriş yapmak isteyen vatandaşlar, ateş ve maske kontrolünün ardından güvenlik görevlilerine gösterdikleri HES kodu ile binaya alınmaya başlandı" dedi.

Canlı, genelge gereği HES kodu olmayan vatandaşlar kamu binalarına giriş yapamayacağını da hatırlatarak HES kodu bulunmayanların kod alabilmeleri için belediye görevlilerinin vatandaşlara yardımcı olduğunu da ifade etti. - BALIKESİR