Tayfun Canlı ve Erdem Aslanoğlu'dan dostluk mesajı - Son Dakika

Tayfun Canlı ve Erdem Aslanoğlu'dan dostluk mesajı

30.11.2020 10:27
Tayfun Canlı ve Erdem Aslanoğlu'dan dostluk mesajı, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde haftanın önemli maçında kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Edremit Belediyesi Altınolukspor liderliğe yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde haftanın önemli maçında kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediye spor'u 3-0 mağlup eden Edremit Belediyesi Altınolukspor liderliğe yükseldi. Karşılaşmada karşılıklı dostluk mesajları öne çıktı.

TVF Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Edremit Belediyesi Altınolukspor evinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü misafir etti. Ligi lider götüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 3-0 yenen Körfezin Sultanları liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılama sonrasında Edremit Belediyesi Altınolukspor Kulüp Başkanı Filiz Sırma Uluç, Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu karşılıklı forma hediye ederek dostluk mesajları verdiler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, Edremit'te spora yapılan yatırımların memnuniyet verici olduğunu belirterek, Başkan Selman Hasan Arslan, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

Aslanoğlu yaptığı açıklamada, İBB ile Edremit Belediyesi arasında ki diyalog ve işbirliğinin spor alanında da devam edeceğini ifade etti; "Spora yapılan yatırımların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İki kurum arasında özellikle uzun yıllardır tanıdığım değerli dostum Özel Kalem Müdürümüz Tayfun Canlı aracılığıyla güzel bir diyalog kurduk. Bugün sahada rakip olarak karşı karşıya geldik. Ancak sportif alanlarda ki projelere yan yanana birbirimize destek olacağız" dedi.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ise, Başkan Selman Hasan Arslan'ın öncülüğünde sportif alanda önemli yatırımlar yapıldığını kaydetti. Canlı, "İBB gibi ülkemizin en büyük kurumlarından birisinin bizlerin yanında olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere İBB yetkililerine ve bugün konuğumuz olan değerli dostum ve başarılarıyla gururlandığımız İBBSK Genel Sekreterimiz Erdem Aslanoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - BALIKESİR

Tayfun Canlı ve Erdem Aslanoğlu'dan dostluk mesajı
Tayfun Canlı ve Erdem Aslanoğlu'dan dostluk mesajı
Tayfun Canlı ve Erdem Aslanoğlu'dan dostluk mesajı

Türkiye Voleybol Federasyonu, Edremit Belediyesi, Sigorta, Edremit, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tayfun Canlı ve Erdem Aslanoğlu'dan dostluk mesajı - Son Dakika Spor


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