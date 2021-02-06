Tayfun Engin Çolak: Bakamıyorum çünkü beni engelledi - Son Dakika

Tayfun Engin Çolak: Bakamıyorum çünkü beni engelledi

06.02.2021 07:37
Tayfun Engin Çolak: Bakamıyorum çünkü beni engelledi, System.String[]

ŞARKICI Emrah'ın oğlu Tayfun Engin Çolak önceki gün Uçankuş TV'de yayınlanan "Hayatın İçinden" programına konuk oldu.

ŞARKICI Emrah'ın oğlu Tayfun Engin Çolak önceki gün Uçankuş TV'de yayınlanan "Hayatın İçinden" programına konuk oldu. Çolak, babası hakkında geçtiğimiz yıl yaptığı bir röportajda "Babam bana Bursa'dan bir ev aldı. O evi alırken bana miras feragatnamesi imzalattı. Ondan önce 'İstersen ben sana bu evi almayayım, gel benimle kal. Böyle bir şey yaşamayalım' dedi. 'İstemiyorum, ben annemle kalacağım' dedim. İkimiz arasındaki bütün bağ bir imza ile bitti" demişti. Çolak sözlerinin arkasında olduğunu söyledi ve ekledi: "Annem benim için hayatını adadı, ben de onun için bir imza attım." Çolak, sunucuların "Babanızın sosyal medya hesaplarına bakıyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bakamıyorum çünkü beni engelledi." Çolak ayrıca annesinin hayat hikayesini kitap haline getireceğini söyledi.

Çocuğuna bir şişe süt bile almadı

Anne Ebru Çolak, yayına telefonla bağlandı ve oğlunun çok zor zamanlar yaşadığını söyledi: "İmza atmaması için çok mücadele verdim ama attı. 24 yaşında üniversiteyi bitirdikten sonra da nafaka almadık. Oğlumun babasıyla kopma noktası tazminat davasını kazanmamdan sonra başladı. Bu çocuğu 10 yaşına kadar ben büyüttüm. Karşı taraf bir şişe süt almadı. Neredeydi bu adam!"

Tayfun Engin Çolak: Bakamıyorum çünkü beni engelledi

Engin Çolak, Uçankuş TV, Bursa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Tayfun Engin Çolak: Bakamıyorum çünkü beni engelledi - Son Dakika Magazin


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