Tayfun Pirpir, The Amon Hotels'in İnsan Kaynakları Direktörü oldu

İnsan kaynakları alanında başarılı çalışmalara imza atan Tayfun Pirpir, The Amon Hotels'in İnsan Kaynakları Direktörü oldu.

İnsan kaynakları alanında başarılı çalışmalara imza atan Tayfun Pirpir, The Amon Hotels'in İnsan Kaynakları Direktörü oldu. Türkiye'nin birçok üniversitesinde İnsan Kaynakları alanında seminerler veren başarılı Tayfun Pirpir yeni oluşumda faaliyet gösterecek olan The Amon Hotels Grubunun İnsan Kaynakları Direktörü oldu. Tourism Today olarak Tayfun Pirpir'e yeni görevinde başarılar diliyoruz…

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