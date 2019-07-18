Son Dakika Haberleri: Tayfun Yanar Nazilli Belediyespor'da
Son Dakika Spor Haber

Tayfun Yanar Nazilli Belediyespor'da

1 saat önce

Kayseri'nin yetiştirdiği önemli futbolculardan biri olan Tayfun Yanar, yeni sezonda Nazilli Belediyespor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tayfun Yanar Nazilli Belediyespor'da, System.String[]
Kayseri'nin yetiştirdiği önemli futbolculardan biri olan Tayfun Yanar, yeni sezonda Nazilli Belediyespor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, son olarak Turgutluspor'da forma giyen tecrübeli Kayserili futbolcu Tayfun Yanar ile her konuda -anlaştı. 1988 doğumlu tecrübeli stoper Tayfun Yanar, geçen sezon Turgutluspor forması ile 30 maça çıktı.

Futbola 2003 yılında İstikbal Mobilya Kayserispor'da başlayan Tayfun Yanar, ardından Kayseri Erciyesspor, Tarsus İdman Yurdu, Yozgat 1959 Spor, Kayseri Şekerspor, Çatalcaspor, Sultanbeylispor, Ofspor A.Ş, Düzcespor ve geçen sezon Turgutluspor takımlarında forma giydi.

İşte Tayfun Yanar'ın istatistikleri

Süper Lig - 5 Maç

TFF 1.Lig -11 maç 2 gol

TFF 2.Lig 14 maç

TFF 3.Lig - 240 maç 18 gol

Türkiye Kupası - 11 maç 1 gol

U21 Ligi - 88 maç 7 gol - KAYSERİ
Tayfun Yanar, Kayseri, Nazilli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Markasını tanıtan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo kaslarıyla şov yaptı Atletico Madrid, Trippier transferini resmen açıkladı Galatasaray'ın yeni transferi Seri, İstanbul'a geldi Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:37:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tayfun Yanar Nazilli Belediyespor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]