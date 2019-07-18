Tayfun Yanar Nazilli Belediyespor'da

Kayseri
'nin yetiştirdiği önemli futbolculardan biri olan Tayfun Yanar
, yeni sezonda Nazilli
Belediyespor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, son olarak Turgutluspor
'da forma giyen tecrübeli Kayserili futbolcu Tayfun Yanar ile her konuda -anlaştı. 1988 doğumlu tecrübeli stoper Tayfun Yanar, geçen sezon Turgutluspor forması ile 30 maça çıktı.
Futbola 2003 yılında İstikbal Mobilya Kayserispor
'da başlayan Tayfun Yanar, ardından Kayseri Erciyesspor
, Tarsus
İdman Yurdu, Yozgat
1959 Spor, Kayseri Şekerspor
, Çatalcaspor, Sultanbeylispor, Ofspor
A.Ş, Düzcespor ve geçen sezon Turgutluspor takımlarında forma giydi.
İşte Tayfun Yanar'ın istatistikleri
Süper Lig - 5 Maç
TFF 1.Lig -11 maç 2 gol
TFF 2.Lig 14 maç
TFF 3.Lig - 240 maç 18 gol Türkiye Kupası
- 11 maç 1 gol
U21 Ligi - 88 maç 7 gol - KAYSERİ