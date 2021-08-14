Tayfun Yanar Talasgücü Belediyespor'da

Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi Büyükçekmece Tepecikspor'dan Kayserili futbolcusu Tayfun Yanar'ı kadrosuna kattı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talaasgücü Belediyespor 2021-2022 sezonu öncesi transferlere başladı. Sarı lacivertliler dış transferde geçen sezon TFF 3. Lig ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor forması giyen tecrübeli savunma oyuncusu Tayfun Yanar'ı transfer etti. Futbola Kayserispor'da başlayan ve ardından Kayseri Erciyesspor, Tarsus İdman Yurdu, Yimpaş Yozgatspor, Kayseri Şekerspor, Sultanbeyli Belediyespor, Düzcespor, Turgutluspor, Nazilli Belediyespor ve Büyükçekmece Tepecikspor forması giyen 33 yaşındaki Tayfun Yanar yeni sezonda Talasgücü Belediyespor forması giyecek.

Talasgücü Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "İlimizi yıllarca profesyonel liglerde temsil eden Tayfun Yanar bu sezon 'memleketim' dedi ve takımız ile anlaşma sağladı. Oyuncumuza ve takımımıza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ