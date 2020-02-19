Tayfur Bingöl: "12 hafta bizim için final niteliğinde" - Son Dakika
Son Dakika Spor Tayfur Bingöl: '12 hafta bizim için final niteliğinde' - Son Dakika Spor

Tayfur Bingöl: "12 hafta bizim için final niteliğinde"

7 saat önce

Bursaspor'un yeni transferlerinden Tayfur Bingöl, "12 hafta kaldı ve bu 12 hafta da bizim için final niteliğinde.

Tayfur Bingöl:

Bursaspor'un yeni transferlerinden Tayfur Bingöl, "12 hafta kaldı ve bu 12 hafta da bizim için final niteliğinde. İnşallah Erzurum maçından galip gelip, puanı 42 yaparak devam edeceğiz" dedi.


Yeşil-beyazlıların yeni transferlerinden Tayfur Bingöl, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Adana Demirspor karşısında alınan galibiyeti yorumlayan 27 yaşındaki futbolcu, "O maçtaki performansımızın aynısını Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında da sürdürmek istiyoruz. Puanımızı 39 yaptık. 12 hafta kaldı, 12 hafta da bizim için final niteliğinde. İnşallah Erzurum maçında galip gelip puanı 42 yaparak devam edeceğiz" dedi.


" Volkan Şen'e yaptığı defans takıma büyük etki sağladı"


Adana Demirspor maçında Volkan Şen ile yaşadığı mücadele ve performansı hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Bingöl, "Volkan Şen'e karşı, benim oynadığım bölgede oynayan futbolcuların videosunu izledim. Maçtan önce izlemek sahaya pozitif bir şekilde yansıyor. Sahada atacağı her adımı biliyordum. Kendimi güçlü, kuvvetli tutup onu geçirmemeye çalıştım ve yaptığım defansın takıma da çok büyük bir etkisi oldu" değerlendirmesinde bulundu.


"Transferler takımı çok etkiledi"


Yeni transferlerin takıma etkisini de değerlendiren Bingöl, "Gördüğünüz gibi yeni transferler takımı çok etkiledi. Hem takımın kalitesini iyice arttırdı hem de saha içerisindeki defansif ve ofansif etkiyi çok arttırdı. Güzel sonuçlar elde ettik, bu şekilde devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Ligin oldukça zor ve tahmin edilmesi güç bir lig olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:


"Bu lig, ne olacağı belli olmayan bir lig. 2-0 öne geçip 3-2 kaybedilebilecek bir lig olduğu için, buna göre önlemlerimizi aldık. Hocalarımızın bizim üzerimizdeki etkisi çok büyük. Çünkü bu ligin sürprizlerini iyi bilip bize iyi lanse ediyorlar. Biz de ona göre kendimizi ayarlıyoruz. Bursaspor'da oynuyoruz her şeyin bilincinde olmak istiyoruz. Çünkü şampiyon olmamız gerekiyor." - BURSA

Tayfur Bingöl, Bursaspor, Erzurum, Bingöl, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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