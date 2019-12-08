Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, 3-2 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından konuştu. 10 kişi kalmasalar maçtan galibiyetle ayrılabileceklerini belirten Havutçu, oyuna fazla hamle yapma şanslarının da olmadığını ifade etti.



Kasımpaşa'nın başında çıktığı ilk maçta Beşiktaş'a 90+5'te gelen golle kaybeden Tayfur Havutçu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 80 dakika 1 kişi eksik oynadıklarını söyleyen Havutçu, "Ancak ben oyuncularımı mücadele anlamında tebrik ediyorum. Maçın 2 kırılma anı vardı. Mustafa'nın pozisyonunu değerlendirsek, maçı kazanabilirdik. Ama bizim kazanımlarımız oldu ve önümüzdeki haftalara umutla bakmamızı sağladı. Biz iyi bir takımız. Bulunduğumuz konumu da hak etmiyoruz. Bunu da inşallah önümüzdeki haftalarda göstereceğiz" dedi. Göreve geleli 3 gün olduğunu söyleyen ve takıma yapılacak olan takviyelerle ilgili gözlemleri olduğunu söyleyen Tayfur Havutçu, "Önümüzdeki haftalara da bakacağız ve yönetimle görüşerek gerekli takviyeler yapılacaktır. Mevcut kadrodan bazı pozisyonlar için oyuncuların yerini de değiştirebiliriz" diye konuştu.



"11 kişi olsak, kazanabilirdik"



Oyuna yaptığı müdahalelerle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Tayfur Havutçu, "Bazı oyunlar vardır, bugün de öyle bir karşılaşma oldu. İşler iyi giderken, iyi giden işi bozmak istemedim. Orta sahada cezalı oyuncularımız vardı, Khalili'nin de sakatlığı vardı. Sonradan fazla hamle yapacak oyuncumuz yoktu. Ama bunları bahane olarak söylemiyorum. Dediğim gibi ben oyuncularımdan memnunum. Beşiktaş'ın zaaflarını biliyorduk, bu doğrultuda elimizden geleni yaptık" diye konuştu.



1 kişi oynamanın dezavantaj olduğunu da söyleyen Havutçu, "Beşiktaş'a karşı oynuyorsunuz, etkili oyuncuları var. 11'e 11 olsa, kazanabilirdik. Bugün de en kötü berabere bitirmemiz gerekirdi. Pozisyonu da net seyretmedim, ortada bir pozisyondu. Tekrar izlemem gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL