Tayfur Havutçu: "Bu seviyede bu kadar basit goller yiyemezsiniz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Tayfur Havutçu: 'Bu seviyede bu kadar basit goller yiyemezsiniz' - Son Dakika Spor

Tayfur Havutçu: "Bu seviyede bu kadar basit goller yiyemezsiniz"

6 saat önce

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, sahaya yerleşmeden 2-0 geriye düştüklerinin altını çizerek, "Bu seviyede bu kadar basit goller yiyemezsiniz" dedi.

Tayfur Havutçu:

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, sahaya yerleşmeden 2-0 geriye düştüklerinin altını çizerek, "Bu seviyede bu kadar basit goller yiyemezsiniz" dedi.


Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir'e 5-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, kendileri için kabus gibi bir ilk yarı olduğunu ifade ederek, "Sahaya yerleşmeden 2-0 oldu. Bu seviyede bu kadar basit goller yiyemezsiniz. Ondan sonra maçtan koptuk. Takımda mental bir yorgunluk var. Radikal kararları alınması gerekiyor. İkinci yarı farklı bir Kasımpaşa olacaktır. Kronikleşmiş hastalıkları bitirmemiz gerekiyor. Bu kadar basit goller yenmez. Bazı oyuncularla vedalaşacağız. Yeni takviyeler gelecektir. İhtiyacımız olan bölgeler belli. Oralara takviyeler yapacağız" şeklinde konuştu.


"Aytaç'ın atması gerekiyordu, Mame'nin yaptığı yanlış"


Havutçu, müsabakanın 65. dakikasında kazandıkları penaltı atışı öncesi futbolcular Aytaç ve Mame Thiam arasında yaşanan tartışma hakkında konuşarak, "Normalde penaltıcılarımız belli, birinci penaltıcı Quaresma'ydı, ikincisi Aytaç, normalde Aytaç'ın atması gerekiyordu. Tiham atmak istedi, Quaresma topu verdi, aralarında tartışma olunca Ricardo kendisi attı. Orada Mame'nin yaptığı yanlış. Maçtan önce belirlemişiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Tayfur Havutçu, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:25 Kaynak: İHA
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