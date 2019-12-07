Son Dakika Haberleri: Tayfur Havutçu ilk maçında Beşiktaş'a karşı
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Tayfur Havutçu ilk maçında Beşiktaş'a karşı

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Tayfur Havutçu ilk maçında Beşiktaş'a karşı, System.String[]

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu müsabakada lacivert-beyazlıların yeni teknik direktörü Tayfur Havutçu da ilk maçında daha önce formasını giydiği ve teknik adam olarak görev aldığı Beşiktaş'a karşı puan mücadelesi verecek.


Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu müsabakada Kasımpaşa'nın hafta içinde sözleşme imzaladığı Tayfur Havutçu da resmi olarak ilk kez takımının başında bir mücadeleye çıkacak. Kasımpaşa, ligde geride kalan 13 haftada aldığı 7 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 3 galibiyet ile 15. sırada yer alıyor. Konuk ekip Beşiktaş ise 13 maçta aldığı 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 4. sırada bulunuyor.


Beşiktaş'ın üstünlüğü


Kasımpaşa, Beşiktaş ile Süper Lig tarihinde daha önce 30 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakalardan 5 galibiyet çıkardı. Siyah-beyazlılar ise 17 maçta 3 puan alan taraf oldu. 7 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.


Paşa son 4 maçta yenilmedi


Kasımpaşa - Beşiktaş mücadelesi öncesi ev sahibi ekibin yükselen grafiği de dikkat çekiyor. Kasımpaşa, siyah-beyazlılarla sahasında oynadığı son 4 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Paşa, söz konusu müsabakaların 3'ünde galibiyet alırken, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Paşa iç sahada mağlup olmadığı son 4 iç saha maçında 10 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü.


Kasımpaşa'da 4 eksik


Kasımpaşa'da Beşiktaş müsabakasında 4 oyuncu forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Mame Thiam ve Yusuf Erdoğan bu maçta görev alamayacakken, sarı kart cezalısı Jorge Fernandes ve Aytaç kara da siyah-beyazlılar karşısında oynayamayacak diğer isimler olarak dikkat çekiyor. - İSTANBUL

Tayfur Havutçu, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:03 Kaynak: İHA
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