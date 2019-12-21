Tayfur Havutçu: "İlk yarıda ne yapmamamız gerekiyorsa onu yaptık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Tayfur Havutçu: 'İlk yarıda ne yapmamamız gerekiyorsa onu yaptık' - Son Dakika Spor

Tayfur Havutçu: "İlk yarıda ne yapmamamız gerekiyorsa onu yaptık"

6 saat önce

Gaziantep FK karşısında sahasında 4-3 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Tayfur Havutçu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada ilk yarıda yapılmaması gereken her şeyi yaptıklarını belirterek, savunma anlamında problem yaşadıklarını söyledi.

Tayfur Havutçu:

Gaziantep FK karşısında sahasında 4-3 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Tayfur Havutçu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada ilk yarıda yapılmaması gereken her şeyi yaptıklarını belirterek, savunma anlamında problem yaşadıklarını söyledi.


Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 4-1 geride kapatmasına karşın ikinci yarıda farkı 1'e indiren ve Quaresma'nın ayağından penaltı kaçırarak sahadan 4-3'lük yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Tayfur Havutçu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Havutçu, "Üzgünüz. Bugün evimizde galip gelmek istiyorduk. İlk yarı çok kötü başladık, basit goller yedik, rakibin işini kolaylaştırdık, reaksiyon göstermedik ve tepkisiz kaldık. Ne yapmamamız gerekiyorsa onu yaptık. İkinci yarıda hızlı başladık, penaltı kaçırdık. İkinci yarıda golü erken bulsak belki kazanabilirdik. 2 farklı 45 dakika vardı bizim için. İlk yarı bizim için derslik bir maçtı" ifadelerini kullandı.


"Gol sıkıntımız yok ama basit goller yiyoruz"


Takımın başına gelmesinden itibaren 3 hafta geçtiğini ve artık kadroyu tanıdığını söyleyen Tayfur Havutçu, "Devre arasında gerekli takviyeler yapılacaktır. Şu anda 1 maçımız kaldı. Son maçı da iyi şekilde geçirip devre arasında yükleme yapmak istiyoruz. Gol sıkıntımız yok ama çok basit goller yiyoruz. Takım savunmasını geliştirmemiz lazım" dedi. Quaresma'nın üst üste 2 penaltı vuruşunu da kaçırmasıyla ilgili de konuşan Havutçu, "Penaltıcılar Quaresma ve Aytaç'tı. Hatta ilk penaltının ardından Aytaç sordu ve Quaresma kendisini iyi hissettiğini söyleyerek ikinciyi de atmak istedi. Yine penaltı olursa ikisinden birisi atacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Tayfur Havutçu, Gaziantep, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yaşlıları, başarılı çocukları ve hiç tıraş olmamış köy öğrencilerini ücretsiz tıraş ediyor
Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! Domuz gribi alarmı! Bir kadın H1N1 virüsü şüphesi üzerine gözlem altına alındı Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu

Son Dakika Haberleri
01:41 Monaco, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i 5 golle üzdü! - Son Dakika Spor
00:56 Fransa'da fareler kabloları yedi, gol çizgisi teknolojisi devre dışı kaldı! - Son Dakika Spor
00:46 "En uzun gece" koşusu düzenlendi - Son Dakika Spor
00:46 Cüneyt Çakır, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında VAR ekranına kaç kez gider, istatistikler ne diyor? - Son Dakika Spor
00:31 Göztepe Teknik Direktörü Palut: "Galatasaray'a karşı iyi mücadele ettik" - Son Dakika Spor
23:22 Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Son Dakika Spor
21:34 Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 03:00:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tayfur Havutçu: "İlk yarıda ne yapmamamız gerekiyorsa onu yaptık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]