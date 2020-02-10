Tayfur Sökmen'in torunu yazar Mehmet Mursaloğlu Onun gibi olmak onurdur - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tayfur Sökmen'in torunu yazar Mehmet Mursaloğlu Onun gibi olmak onurdur - Son Dakika

Tayfur Sökmen'in torunu yazar Mehmet Mursaloğlu Onun gibi olmak onurdur

6 saat önce

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen ile ilgili sözlerine, torunu eğitimci ve yazar Mehmet Mursaloğlu tepki gösterdi.

Tayfur Sökmen'in torunu yazar Mehmet Mursaloğlu Onun gibi olmak onurdur, System.String[]

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen ile ilgili sözlerine, torunu eğitimci ve yazar Mehmet Mursaloğlu tepki gösterdi. Mursaloğlu, Tayfur Sökmen gibi olmak, onurdur dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine verdiği mülakatta yaptığı açıklamaya tepkiler, sürüyor. Akıncı'nın, Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen ile ilgili sözlerine, torunu eğitimci ve yazar Mehmet Mursaloğlu tepki geldi. Açıklamanın hem kendilerini hem de Hataylıları üzdüğünü belirten Mursaloğlu, şunları söyledi

Bugün Atatürk'ün en güvendiği isimlerden Tayfur Sökmen'in devlet geleneklerine olan bağlılığı göz önüne alındığında Tayfur Sökmen gibi olmak şüphesiz ki bir onurdur. O öncelikle milli bir kahramandır, Atatürk'ün en güvendiği isimlerden biridir, yürekli bir devlet adamıdır. Fransızlara karşı verdiği bağımsızlık mücadelesiyle takdire şayan bir liderdir. En önemlisi de Tayfur Sökmen, Hatay Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı iken sürekli olarak Atatürk ile irtibatta kalmış, Ulu Önder'in talimatlarını birer birer yerine getirmiş böylelikle Hatay'ın anavatana katılması noktasında oldukça önemli bir görevi onurla ifa etmiştir. Bildiğim kadarıyla bu durum KKTC Cumhurbaşkanı için ilk değildir. Daha önce de ülkemizin sınır ötesi operasyonlarıyla ilgili eleştiri dozunu aşıcı söylemlerde bulunmuştur. Ne tesadüftür ki Cumhurbaşkanı Akıncı'nın bu açıklamaları yaptığı tarihten hemen hemen iki ay sonra yani 26 Nisan tarihinde KKTC'de seçimler gerçekleştirilecektir. Çeyrek asırdan fazla bir süredir KKTC'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması hususunda büyük mücadeleler veren, uluslararası platformlarda şiddetle bu akdi savunan Türkiye'ye ve Türkiye'nin yetiştirdiği bir asil evladına dil uzatmak, karşı çıkmak ya da belli bir amaç için ifade biçimselliği bulunmayan sözler sarf etmek elbette ki yakışık almamıştır. Bahse konu olan vatandır, vatan toprağıdır. Bu yüzden büyük bir onur ve gurur ile söylüyorum ki bir değil bin yüz bin Tayfur Sökmen'iz. İyi biline ki Hatay devleti 19 yıl süren esaretten sonra hürriyetine kavuşmuş bir devlettir. Akıncı, Hataylılardan, Türkiye Cumhuriyeti'nden ve Tayfur Sökmen ahfadından özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum.


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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:25 Kaynak: DHA
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