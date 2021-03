TAYGİAD "esnaf için can suyu" arayışında

Tarihi Yarımada Girişimci İşadamları Derneği (TAYGİAD) Başkanı Yusuf Yetişgin, "Koronavirüs (Kovid -19) pandemisinin getirdiği zorlukları hem sosyal hayatımızda hem de ekonomik hayatta fazlası ile hissediyoruz. Özellikle işletmelerin bir kısmının kapalı kalması, insanların harcamalarını gelecek kaygısıyla en aza indirmesi hiç şüphesiz en çok esnafımızı vurdu." dedi.

TAYGİAD'ın düzenlediği Esnafa Can Suyu projesinin toplantısı salgın nedeniyle Tarihi Yarımada esnafına destek olmak amacıyla düzenlendi.

Toplantıda konuşan Yetişgin, herkesin ağır bir sınav içinde olduğunu, böyle sisli, puslu günlerde en büyük güçlerinin hiçbir şekilde yılmamak ve birlikteliği korumak olacağını söyledi.

Yetişgin, şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır bir arada barış içerisinde yaşayan bizler, birbirimizden ayrılmaz bir bütünüz, Biz, bu bayrağın aşığıyız ve hep birlikte, Türkü, Kürdü, Ermenisi, Musevisi, Süryanisi, Rumu, Alevisi bu bayrağın altında yaşıyoruz. Birlikte çalışıyor, birlikte üretiyor ve birlikte yaşıyoruz. Hiçbir neden cennet Türkiyemizi hedeflerinden bir adım geriye götüremeyecek. Bu ülkenin yurttaşları olarak bu birliktelik ruhuyla korkmayacağız, yılmayacağız ve geriye bakmadan hep ileriye doğru yolumuza devam edeceğiz. Salgının oluşturduğu sorunları da ancak bu birlik ve beraberlik içinde çözebiliriz, birbirimize destek olarak aşabiliriz. Koronavirüs pandemisinin getirdiği zorlukları hem sosyal hayatımızda hem de ekonomik hayatta fazlası ile hissediyoruz. Özellikle işletmelerin bir kısmının kapalı kalması, insanların harcamalarını gelecek kaygısıyla en aza indirmesi hiç şüphesiz en çok esnafımızı vurdu."

Yetişgin, "Koronavirüs hayatımızı alt üst etti. Esnaf, çarkları döndüremiyor. Vadesi gelen banka kredileri, ödenemeyen çekler, vergi borçları, bir de getirilen kısıtlamalar derken iyice çaresiz kalan esnaf hiç bir çıkış yolu bulamıyor. İşsizlik aldı başını gidiyor. Üstelik bu salgının etkilerinin ne zaman tam olarak geçeceğini de bilemiyoruz. Pandemi boyunca esnafımıza imkanlar dahilinde her konuda destek vermeli, onları yalnız bırakılmamalıyız. Bu zorlu süreci ancak hep birlikte dayanışmayla atlatabiliriz.

Esnafımıza moral motivasyondan maddi ve manevi her türlü desteğe her zaman hazırız ancak, bu zorlu süreçte esnafımıza, toplumun her kesiminden her türlü desteğin artarak gelmesi gerekiyor. Öncelikle, bütün siyasileri, sanatçıları, iş adamlarını ve toplumun kanaat önderlerini tarihi yarımada esnafına can suyu olmaya davet ediyoruz. Gelsinler alışveriş yapsınlar, esnafımıza destek olsunlar, moral versinler. Ayrıca, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak da destek olmalarını bekliyoruz." yorumunu yaptı.

Desteğin ölçü ve miktarının olmadığını, önemli olanın niyet olduğunu belirten Yetişgin, "Tarafını, tavrını belli etmektir; karınca misali." dedi.

Esnafın yeri geldiğinde vatandaşa taksit yaptığını ve yeri geldiğinde vatandaşın parası çıkmayınca ödeme kolaylığı sağladığının altını çizen Yetişgin,"Deprem gibi birçok afette, başka zor günlerde vatandaşına yardım ve dayanışma için en önde oldu." diye konuştu.

" 20 Mart-20 Nisan'da yüzde 10 ile 70 arasında indirim yapılacak"

"Bugün Tarihi Yarımada esnafı tarihinin en zor dönemini geçiriyor. Kepenkler kapanıyor. Şimdi sıra vatandaşlarımızın desteğinde gelin, esnafınıza hep birlikte sahip çıkalım. Halkımızı davet ediyoruz." yorumunu yapan Yetişgin, " Alışverişe gelsinler. Kuyumcu esnafından tekstilcisine, gıdacısından züccaciyecisine kadar 40 bin esnafın büyük bir bölümü 20 Mart-20 Nisan'da yüzde 10 ile 70 arasında değişen oranlarda indirim uygulayarak elinden geleni yapacak. Dünyanın en güzel yeri Türkiye, Türkiye'nin İstanbul ve İstanbul'un da Tarihi Yarımada. Tarihi yarımadanın çevre sorunlarına çözüm üretmekten, kültürel bilincin oluşturulmasına kadar birçok sosyal konuyu hedef edinen Tarihi Yarımada Girişimci İşadamları Derneği'nin başkanı olarak diyorum ki evet, tarihi mirasın korunması lazım, evet, Tarihi Yarımada'nın her bölgesinin farklı sorunları var ama önce esnafımızın pandemi nedeniyle içine düştüğü durumdan çekip almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Yetişgin sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarihi Yarımada esnafının hak ettiği yere gelmesi lazım çünkü; Tarihi Yarımada esnafı dolaylı olarak Anadolu'nun her bölgesine ekonomik katkı sunuyor. İstanbul'da bu sorunun çözümünü konuşuyorsak Tarihi Yarımada'dan başlamadan, uygulamalarını görmeden başka yeri görmek mümkün değil. Bu gün burada başlattığımız Esnafa Can Suyu girişiminin sadece bu bölgenin sorunlarına değil, iyi uygulamalarla İstanbul'un tamamı ve Türkiye'nin başka bölgelerine örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Biz, sorunların çözümü için köprüyü kuruyoruz. Esnafın çektiği sıkıntılardan haber veriyoruz. Karınca misali."