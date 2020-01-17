Tayin olan Şarkışla Emniyet Müdürü Uludağ için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tayin olan Şarkışla Emniyet Müdürü Uludağ için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

Tayin olan Şarkışla Emniyet Müdürü Uludağ için veda yemeği düzenlendi

6 saat önce

Polis müfettişliğine atanan Şarkışla İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ için veda yemeği düzenlendi.

Tayin olan Şarkışla Emniyet Müdürü Uludağ için veda yemeği düzenlendi, System.String[]

Polis müfettişliğine atanan Şarkışla İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ için veda yemeği düzenlendi.

Öğretmenevindeki programa, Kaymakam Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İl Genel Meclis Üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Uludağ'a görev yaptığı süre içerisinde yaptığı başarılı çalışmalar için teşekkür eden Erdem, "Bu bir Bayrak yarışıdır, bizler tayin oluruz, makamlar bakidir. Bizler emanetçiyiz. Hasan Uludağ'a ilçede yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederim." dedi.

Belediye Başkanı Oğuz da, Uludağ'a yeni görev yerinde başarılar diledi.

Uludağ ise ilçeden ayrılmanın burukluğunu yaşadığını belirterek, Şarkışla'yı hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.

Şarkışla, Uludağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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