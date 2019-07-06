Tayin olan ve emekliye ayrılan personele veda etkinliği
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Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğündeki görevlerinden tayin olan ve emekliye ayrılan personele Toptepe Mesire Yerinde veda programı düzenlendi.
Gölyaka
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:50 Kaynak: İHA
Orman İşletme Müdürlüğündeki görevlerinden tayin olan ve emekliye ayrılan personele Toptepe Mesire Yerinde veda programı düzenlendi.
Düzenlenen veda programına Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü Personeli ve Aileleri ile Öz Orman-İş Sendikası Başkanı İsmet Yılmaz
ve Gölsan Entegre Fabrikası sahibi Şahin Bircan katıldı. Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünde Kardüz İşletme Şefi olarak görevli iken Düzce
Orman İşletme Müdürlüğü Asar İşletme Şefliği görevine tayin olan Uğur Ulaş ve emekliye ayrılan Orman Muhafaza Memuru Mustafa Çotuk ile Kadrolu İşçi İbrahim Turan
için düzenlenen veda programında konuşma yapan İşletme Müdürü Mevlüt Arslan, tayini çıkan personele yapmış oldukları başarılı hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki çalışmalarında ve yaşamlarında sağlık, başarı ve mutluluklar temennisinde bulundu.
Görevlerinden ayrılan personele bugüne kadar yapmış oldukları başarılı hizmet ve katkılarından dolayı plaket ve hediyeler takdim edildi. - DÜZCE
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