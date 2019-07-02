Son Dakika Haberleri: Tayın otomobille yolcuğu görenleri gülümsetti
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Tayın otomobille yolcuğu görenleri gülümsetti

39 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobile bindirilen tayın yolculuğu renkli görüntüler oluşturdu.

Tayın otomobille yolcuğu görenleri gülümsetti, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobile bindirilen tayın yolculuğu renkli görüntüler oluşturdu.

Malkara ilçesinde otomobile bindirilen tayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sahibi tarafından arabanın arka koltuğuna konulan tay renkli görüntüler oluşturdu. Sevimli tayın Malkara ilçe merkezinde seyir halinde olan otomobille yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:10 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Malkara, Güncel
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