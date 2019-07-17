Son Dakika Haberleri: Tayini çıkan askerlere veda yemeği
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Tayini çıkan askerlere veda yemeği

18 dakika önce

Hakkari'de, tayinleri farklı illere çıkan çeşitli rütbelerdeki askerler onuruna yemek verildi.

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Hakkari'de, tayinleri farklı illere çıkan çeşitli rütbelerdeki askerler onuruna yemek verildi.
Hakkari Evi'nde düzenlenen programa katılan Vali İdris Akbıyık, askerlerle sohbet etti, yeni görev yerlerde başarılar diledi.
Akbıyık ve diğer protokol üyeleri, askerlere çeşitli hediyeler verdi.
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu katıldı.
Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:42 Kaynak: AA
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