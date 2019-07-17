Tayini çıkan askerlere veda yemeği
18 dakika önce
Hakkari'de, tayinleri farklı illere çıkan çeşitli rütbelerdeki askerler onuruna yemek verildi.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:42 Kaynak: AA
'de, tayinleri farklı illere çıkan çeşitli rütbelerdeki askerler onuruna yemek verildi.
Hakkari Evi'nde düzenlenen programa katılan Vali İdris Akbıyık, askerlerle sohbet etti, yeni görev yerlerde başarılar diledi.
Akbıyık ve diğer protokol üyeleri, askerlere çeşitli hediyeler verdi.
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar
, Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu katıldı.
Son dakika! YKS cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı Özgür Gündem davasında beraat kararı Fettah Tamince, Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi olacak Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı ile 6 ilde 2 bin aile taşınacak