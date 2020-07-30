Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı - Son Dakika

Bilecik Belediyesi çalışanı görme engelli İsmail Özden, iş arkadaşları tarafından son iş gününün bitiminde tandem bisikletiyle evine uğurlandı.

Uğurlama için bir araya gelen iş arkadaşları, yaklaşık bir senedir Bilecik Belediyesinde çalışan ve memleketi olan Adana'ya tayini çıkan İsmail Özden ile vedalaştılar. Adana Büyükşehir Belediyesinde işe başlayacak olan İsmail Özden'in uğurlama programı, bisiklet kullanımına dikkat çekmek ve hiçbir engelin bisiklet kullanımını önleyemeyeceği mesajını vermek amacıyla tandem bisiklet ile yapıldı.

"Arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu bu program için çok mutlu oldum, teşekkür ediyorum"

Arkadaşları tarafından uğurlanan İsmail Özden, Bilecik Belediyesi'nde çalışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu bu program için çok mutlu oldum, teşekkür ediyorum. Burada aslında bisiklet sürmeye hiçbir şeyin engel olmadığını göstermiş olduk. Yeter ki size sevdiğiniz biri arkadaş olsun. Belediye Başkanımız Semih Şahin ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan tandem bisikleti kullanımında İsmail Özden'e Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi Görevlisi Hakan Yavuz eşlik etti. - BİLECİK