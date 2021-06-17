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Tayini çıkan hakim ve savcılar Sarıgöl'e veda etti - Son Dakika

Tayini çıkan hakim ve savcılar Sarıgöl'e veda etti

17.06.2021 17:34
Tayini çıkan hakim ve savcılar Sarıgöl'e veda etti, System.String[]

2021 yılı ana kararnamesi ile Sarıgöl adliyesinde görev süresi dolan hakim ve savcılar için bir veda yemeği düzenlendi.

2021 yılı ana kararnamesi ile Sarıgöl adliyesinde görev süresi dolan hakim ve savcılar için bir veda yemeği düzenlendi. Düzenlenen veda yemeğinde tayini çıkan hakim ve savcılara plaket takdim edilerek teşekkür edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi. Yemeğe ilçe protokol üyeleri ile Sarıgöl Adliyesi müdürleri ve personelleri katıldı.

Veda programında bir konuşma yapan Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, "Ben yaklaşık iki yıldır buradayım. Kendileri ile bu şirin ilçemizde çok güzel bir çalışma ortamımız vardı. Fakat pandemi sosyal ilişkilerimizi geliştirmemize imkan vermedi ama kendileri ile çok iyi bir uyum içerisinde çalıştık. Burada şahsım adına haklarımı helal ediyorum onlardan da haklarını helal etmelerini istiyorum. Gittikleri yerlerde kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ise, "Yine bir veda yemeğindeyiz, yine diyorum çünkü bizler bu mekanın sahibi bu toprağın çocuğu olunca hep böyle veda yemeklerinde uğurlayan kısmındayız. 7 yıllık görev süresi boyunca da bir çok hakim ve savcımızı da uğurlayan kısmındaydık. Tam her şeye alıştık diyoruz bir bakmışız ki temmuz ağustos ayları gelmiş bir anda tayin döneminde buluyoruz kendimizi. Güzel çalışmalar oldu. Ben adaleti hakkı ve hukuku doğru olarak tesis ettiklerini gördüm. İnşallah gittiği yerlerde de adaleti ve hakkı, hukuk çerçevesinde doğru bir şekilde tesis edeceklerine inanıyorum. Sarıgöl'de güzel iz bıraktılar. Sarıgöl'de her zaman kapılarının açık olduklarını bilsinler istiyorum. Gittikleri yerlerde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından teşekkür plaketleri takdim edilen hakim ve savcılardan Cumhuriyet Savcısı Emre Pala'nın Gaziantep'in Nizip ilçesine, Cumhuriyet Savcısı Süleyman Can Uslu'nun Antalya'nın Akseki ilçesine, Hakim İlker Yavuz Kahyaoğlu'nun Osmaniye'ye, Hakim Şafak Yıldırım'ın ise Iğdır'a atandığı belirtildi. - MANİSA

Tayini çıkan hakim ve savcılar Sarıgöl'e veda etti
Tayini çıkan hakim ve savcılar Sarıgöl'e veda etti
Tayini çıkan hakim ve savcılar Sarıgöl'e veda etti
Tayini çıkan hakim ve savcılar Sarıgöl'e veda etti
Tayini çıkan hakim ve savcılar Sarıgöl'e veda etti
Tayini çıkan hakim ve savcılar Sarıgöl'e veda etti
Tayini çıkan hakim ve savcılar Sarıgöl'e veda etti

Cumhuriyet Savcısı, Sarıgöl, Manisa, Helal, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tayini çıkan hakim ve savcılar Sarıgöl'e veda etti - Son Dakika


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