Son Dakika Haberleri: Tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği
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Tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği

4 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulunun Adli ve İdari Yargı 2019 yılı yaz kararnamesi ile Adıyaman'dan başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar onuruna veda yemeği düzenlendi.

Tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulunun Adli ve İdari Yargı 2019 yılı yaz kararnamesi ile Adıyaman'dan başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar onuruna veda yemeği düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde Türkiye Petrolleri Sosyal tesislerinde düzenlenen veda yemeğine Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ve eşi, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Yener, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, tayini çıkan hakimler, savcılar ve eşleri katıldı.

Yemek Programında konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, "Hepinizin malumu olduğu üzere Hakimler ve Savcılar Kararnameleri her yıl düzenli olarak çıkmaktadır. 2019 yılı adli ve idari yaz kararnamesi de 31 Mayıs'ta çıkmış olup, hakim ve savcı arkadaşlarımız tercih ettikleri üç tercihten birine gittiler. Adıyaman'a sundukları adalet hizmetinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tayini çıkan hakim ve savcılara Vali Aykut Pekmez, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ve protokol üyeleri tarafından plaket ve çeşitli hediyeler verildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:12 Kaynak: İHA
Adıyaman, Güncel
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