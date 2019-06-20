Son Dakika Haberleri: Tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği
Son Dakika Güncel Haber

Tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği

7 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle farklı illere atanan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi.

Tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle farklı illere atanan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi.

Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan'ın ev sahipliğinde, İslahiye Ticaret Odası Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Kemal Vural, İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ercan Yetkin, adliyede görevli hakim ve savcılar ile adliye çalışanlar katıldı.
Kotan, yemeğin ardından tayini çıkan hakim ve savcılara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, plaket ve hediye takdim etti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:16 Kaynak: AA
ticaret, muhammed lütfi kotan, gaziantep, hakim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazişehir Gaziantepli taraftarlar Başkan Adil Sani Konukoğlu için ölüm orucuna başlıyor Kuzeyde yağmur ve sel güneyde kavurucu sıcak Son dakika! Akın Öztürk 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı Altın uçuşa geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 10:23:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]