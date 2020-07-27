Tayini çıkan İlçe Jandarma Komutanı yeni görev yerine törenle uğurlandı - Son Dakika

Karamürsel'den Ordu'nun Perşembe İlçe Jandarma Komutanlığına tayini çıkan binbaşı Sadık Eroğlu, törenle yeni görev yerine uğurlandı.

Karamürsel'de bir restoranda düzenlenen veda programında konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, ilçede 6 yıldır görev yapan Eroğlu'nun birçok başarılı çalışmaya imza attığını ve Karamürsel halkı tarafından sevildiğini belirtti.

Canbaba, "Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu'ndan bizler çok memnunduk, şimdi gittiği yerde inanıyorum başarılı çalışmalara imza atacaktır. Onu tanımaktan çok mutlu oldum. Hayırlı görevler diliyorum" diye konuştu.

Binbaşı Sadık Eroğlu ise kanunların verdiği yetki ve sorumlulukla görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını dile getirerek, "Bu dönemde diğer kurumlarımızla uyum içerisinde çalışarak iyi ilişkiler oluşturduk. Hakkımı sizlere helal ediyorum, var ise sizler de helal edin." dedi.

Kaymakam Canbaba, konuşmaların ardından binbaşı Eroğlu'na başarı belgesi vererek yeni görev yeri Ordu-Perşembe Jandarma Tabur Komutanlığına uğurladı.

Programa,Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Osman Toprak, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Ferhan Uğur ve daire amirleri katıldı.