Son Dakika Haberleri: Tayini çıkan jandarma ekiplerine veda yemeği
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Tayini çıkan jandarma ekiplerine veda yemeği

1 saat önce

Develi İlçe Jandarma Komutanlığında tayini çıkan 113 personele veda yemeği düzenlendi.

Tayini çıkan jandarma ekiplerine veda yemeği, System.String[]
Develi İlçe Jandarma Komutanlığında tayini çıkan 113 personele veda yemeği düzenlendi.

Yemeğe, Develi Kaymakamı Murat Duru, İlçe Jandarma Komutanı Özcan Zengin ve jandarma ekipleri katıldı. Burada bir konuşma yapan Develi Kaymakamı Murat Duru "Develi Jandarma Komutanlığımızda görev yapan 13 personelimizin 3'ü batı illerimize 10'u ise şark hizmetini yapmak üzere doğu illerime tain oldular. Devletimize ve milletimize sadakatla Develimizin güzel insanları hemşerilerime başarı ile hizmet eden taini çıkmış jandarma personellerimizi başarı belgesi ile ödüllendirdik. Mevlamdan Mehmetçiklerimizle beraber Personelimize de havada, karada ve denizde ayaklarına taş değirmemesini niyaz ettik. Daha sonra taini çıkan kardeşlerimizle helalleşerek onları hayırla uğurladık" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:12 Kaynak: İHA
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