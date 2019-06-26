Tayini çıkan jandarma ekiplerine veda yemeği
1 saat önce
Develi İlçe Jandarma Komutanlığında tayini çıkan 113 personele veda yemeği düzenlendi.
Develi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:12 Kaynak: İHA
İlçe Jandarma
Komutanlığında tayini çıkan 113 personele veda yemeği düzenlendi.
Yemeğe, Develi Kaymakamı Murat Duru, İlçe Jandarma Komutanı Özcan Zengin ve jandarma ekipleri katıldı. Burada bir konuşma yapan Develi Kaymakamı Murat Duru "Develi Jandarma Komutanlığımızda görev yapan 13 personelimizin 3'ü batı illerimize 10'u ise şark hizmetini yapmak üzere doğu illerime tain oldular. Devletimize ve milletimize sadakatla Develimizin güzel insanları hemşerilerime başarı ile hizmet eden taini çıkmış jandarma personellerimizi başarı belgesi ile ödüllendirdik. Mevlamdan Mehmetçiklerimizle beraber Personelimize de havada, karada ve denizde ayaklarına taş değirmemesini niyaz ettik. Daha sonra taini çıkan kardeşlerimizle helalleşerek onları hayırla uğurladık" dedi. - KAYSERİ
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