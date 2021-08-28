Üye Girişi
Tayini çıkan Kaymakam Çorumluoğlu, Ereğli'deki çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Tayini çıkan Kaymakam Çorumluoğlu, Ereğli'deki çalışmalarını değerlendirdi

28.08.2021 11:29
Tayini çıkan Kaymakam Çorumluoğlu, Ereğli'deki çalışmalarını değerlendirdi, System.String[]

İzmir Vali Yardımcılığı'na atanan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, düzenlediği son basın toplantısında, acısıyla, tatlısıyla üç yılı bitirdiğini belirterek, "Geldiğimiz gibi gidiyoruz ama şu gök kubbede hoş bir seda bırakabildiysek de bizlere ne mutlu.

İzmir Vali Yardımcılığı'na atanan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, düzenlediği son basın toplantısında, acısıyla, tatlısıyla üç yılı bitirdiğini belirterek, "Geldiğimiz gibi gidiyoruz ama şu gök kubbede hoş bir seda bırakabildiysek de bizlere ne mutlu. Ben Ereğli'ye hizmet ettiğimi düşünüyorum, takdir milletimizindir" dedi.

İzmir Vali Yardımcılığı'na atanan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, basın toplantısı düzenleyerek görev süresi boyunca çalışmalarını değerlendirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katıldıktan sonra ilçeden ayrılacağını açıklayan Kaymakam Çorumluoğlu açıklamasında, Ereğli'ye geldikten bir süre sonra yapılması gereken 15 iş tespit ettiğini belirterek 13 bin metrekarelik Hükümet Konağı projesinin 11 bin metrekareye düşürülme çalışmalarının gecikmeye neden olduğunu, projenin TOKİ'den ihale günü beklediğini söyledi. Fakülteler Kampüsü projesinin BEÜ'ye teslim edildiğini ve düzeltmelerden sonra 2 ay içinde temel atılabileceğini belirten Çorumluoğlu, Ereğli- Devrek yolunda gelinen aşamadan memnun olmadığını aktararak, "Ne yazık ki orada beklenen gelişme ve çalışmayı yerine getiremedik. Oradaki çalışmadan çok memnun değilim. Bu saate kadar, şu anda kazıklar çakılıyor. Ama böyle 50 tane kamyon geliyor, 20 tane ekskavatör kazıyor pozisyonunda değiliz. Bu yolun bitmesi için böyle bir heyecana ihtiyaç var. En son; Saffet başkanla (AK Parti İlçe Başkanı) görüşmede de; bu konuda bir talimat verildiğini söyledi. Önümüzdeki sene biraz daha hızlanacağını düşünüyorum" dedi.

Köylerde alt yapı çalışmalarının sürdüğünü, Çayırlı Grup yolunun büyük bölümünün tamamlandığını söyleyen Kaymakam Çorumluoğlu, "En büyük projelerimizden biri 14 köye su vereceğimiz projeydi, rehalize etmiş olduk. En son selde Danişmetnli, Dedeler ve Çayırlı köylerimizde suyunu da buradan vermiş olduk. Bu proje çok önemli. Bu projeyi halka ne yazık ki tam anlatamadım. Ama 14 tane köyün içme suyu sorununun çözülmesi önemliydi." Dedi. Ereğli BİLSEM'in Türkiye'de ilk 5'te olduğunu vurgulayan Çorumluoğlu, " Organize Sanayi Bölgesi'ne şuanda su hattı döşeniyor. Depo ihalesini yaptık. Zannediyorum, belediyenin suyunu yılbaşında organize sanayiye vermiş olacağız. Mevcut OSB'de yer kalmadığından İkinci OSB kurulması için Ticaret ve Sanayi Odası nezdinde girişimlerde bulunuldu. OSB'de Güneş Enerjisi sektöründe bir firmanın, yatırım yapmak için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadete Oruç kanalı ile görüşmeler yapıldı. FERROLİ firmasının 250 kişilik istihdam sağlayacak 40 dönümlük arazi arıyor, böylece OSB'de 2 bin 500 kişilik istihdama ulaşılacak. Gülüç Beldesinde okul inşaatı hızla sürüyor, ayrıca engelliler okulunun temeli de atıldı." dedi.

"Tamamen Ereğli'nin menfaatlerini düşünerek hareket ettim"

Ereğli'den ayrılmasının kendisi için artı ve eksi yönlerinin bulunduğunu dile getiren Çorumluoğlu, şunları söyledi:

"Artılarından bir tanesi aile bütünlüğümün sağlanması. Büyük kızım İzmir Atatürk Lisesi'nde okuyordu, eşim İzmir'de öğretmendi, şimdi ikinci kızımda geçen sene benim yanımdaydı bu sene İzmir Atatürk Lisesi'ni kazandı. Yani iki kızım ve eşim şu anda İzmir'de. Aile bütünlüğü anlamında bu tayinim ailem için hayırlı olacağını düşünüyorum. Ama hayatın olağan akışı da bu; birimiz gidecek, birimiz de gelecek. Öyle ümit ediyorum ki gelen Kaymakam abimiz bizden daha fazla başarılı olsun, daha fazla yatırımları takip etsin. Biz yine Ereğli ile irtibatımızı devam ettireceğiz. Acısıyla, tatlısıyla üç yılı bitirdik. Beni insanların anladığını düşünüyorum. En azından kalbi Ereğli için çarpan, Ereğli'ye bir hizmet etme arzusunda olan idareci olarak kendimin tanındığını tahmin ediyorum. Yaptığım bazı icraatları da bazı arkadaşlar beğenmemiş de olabilir. Onlara da saygı duyuyorum. Benim Ereğli'de maddi hiçbir bağlantım yok. Ben tamamen Ereğli'nin menfaatlerini düşünerek hareket ettim. Şimdi bu yaptıklarımızın ya da başlattıklarımızın hangi birini alıp sırtımıza getirebiliyoruz. Hiçbir şeyi alıp getiremiyoruz. Geldiğimiz gibi gidiyoruz ama şu gök kubbede hoş bir seda bırakabildiysek de bizlere ne mutlu. Ben Ereğli'ye hizmet ettiğimi düşünüyorum, takdir milletimizindir."

Çorumluoğlu, toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. - ZONGULDAK

Tayini çıkan Kaymakam Çorumluoğlu, Ereğli'deki çalışmalarını değerlendirdi
Tayini çıkan Kaymakam Çorumluoğlu, Ereğli'deki çalışmalarını değerlendirdi
Tayini çıkan Kaymakam Çorumluoğlu, Ereğli'deki çalışmalarını değerlendirdi
Tayini çıkan Kaymakam Çorumluoğlu, Ereğli'deki çalışmalarını değerlendirdi
Tayini çıkan Kaymakam Çorumluoğlu, Ereğli'deki çalışmalarını değerlendirdi

İsmail Çorumluoğlu, Ereğli, İzmir, OSB, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tayini çıkan Kaymakam Çorumluoğlu, Ereğli'deki çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı 11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu 11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur 10:25 Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur
Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar 10:05 Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu 09:31 Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Din görevlisi olmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek. 09:15 Din görevlisi olmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek.
ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı 09:04 ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı ABD'den Kabil saldırısına misilleme! DEAŞ'ın Horasan grubu SİHA'larla vuruldu 04:54 ABD'den Kabil saldırısına misilleme! DEAŞ'ın Horasan grubu SİHA'larla vuruldu

Son Dakika Haberleri
11:22 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı
11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı
11:06 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı
11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu
10:57 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
10:48 Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı
10:19 Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı
10:12 Selin Ciğerci, Deniz Akkaya'ya 100 bin TL'lik dava açtı
10:08 İş adamının el ve ayaklarını bantlayarak gasp eden şüpheliler kayıplara karıştı
09:42 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, aldığı ceza sonrası TFF'yi hedef aldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı         
11:22
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı         
11:06
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı         
10:48
Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı         
10:19
Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti         
09:33
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı         
09:26
Kılıçdaroğlu'na vatandaşın Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı         
09:10
Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu         
09:01
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum         
23:52
Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı         
23:36
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor         
22:22
Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler         
19:30
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı         
16:15
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 11:37:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tayini çıkan Kaymakam Çorumluoğlu, Ereğli'deki çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement