Tayini çıkan müezzin, cemaatle sosyal medyadan vedalaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tayini çıkan müezzin, cemaatle sosyal medyadan vedalaştı - Son Dakika

Tayini çıkan müezzin, cemaatle sosyal medyadan vedalaştı

6 saat önce

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, 11 yıldır görev yaptığı Ulu Cami'den tayini çıkan müezzin Yaşar Nurcan, koronavirüse karşı alınan tedbirler sebebiyle, cemaatle sosyal medyadan paylaştığı mesajla vedalaştı.

Tayini çıkan müezzin, cemaatle sosyal medyadan vedalaştı, System.String[]

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, 11 yıldır görev yaptığı Ulu Cami'den tayini çıkan müezzin Yaşar Nurcan, koronavirüse karşı alınan tedbirler sebebiyle, cemaatle sosyal medyadan paylaştığı mesajla vedalaştı.

Karacabey Ulu Cami'nde 11 yıldır müezzin olarak görev yapan Yaşar Nurcan'ın tayini, İstanbul Beşiktaş Sinan Paşa Camisi'ne çıktı. İlçeden ayrılmadan önce cemaatle vedalaşmak isteyen Yaşar Nurcan, koronavirüs önlemleri kapsamında camide cemaat bulunmaması sebebiyle, mesajını sosyal medyadan paylaştı.

Müezzin Yaşar Nurcan, sosyal medyadan paylaştığı mesajda şunları yazdı:

"2009 yılının temmuz ayının sıcak bir yaz gününde başlayan Bursa Karacabey'deki hikayem, 11 yıllık ama çok güzel bir serüvenin ardından sona eriyor. O güzel, sıcakkanlı, samimi, dostane şehre maalesef veda ediyorum. Ama gönlümün, aklımın, ruhumun, kalbimin halen dahi Karacabey ve oradaki dostlarımın yanında olduğunun bilinmesini isterim. İnanır mısınız halen dahi ayrılacağıma inanamıyorum. İnanmak da gelmiyor zaten içimden. Sanki her zaman olduğu gibi yine tatile çıkacakmışım da tekrar dönecek gibi hissediyorum. Gerek Bursa'da gerekse Karacabey'de gerekse civar illerden o kadar güzel, samimi ve muhteşem dostluklar kurdum, o kadar güzel insanlarla tanıştım ki bundan sonra artık nereye gidersem gideyim bu şehrin tadının alınmayacağını biliyorum. Memleketim Aydın'dan sonra hayatta en huzurlu olduğum şehirdi Karacabey. Sanki ikinci memleketimdi. Yürüdüğüm caddeler, sokaklar, oturduğum mekanlar, konuştuğum insanlar, sohbetlerinden çok haz aldığım değerli dostlarım halen dahi gözümün önündeler ama veda etmek zorundayım. Her şey için çok sağ ol Karacabey. Çok sağ ol Karacabey'in güzel insanları. Çok sağ olun değerli mesai arkadaşlarım, meslektaşlarım ve değerli dostlarım. Hayatın hep sizlere mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. Her şey için canı gönülden teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin. Rabbim hepinizden razı olsun. İnsan her zaman yaşadıklarıyla değil yaşattıklarıyla anılırmış. En çok ta yaz Kuran Kursu öğrencilerimi arayacağım. Sizlerde hoş bir seda bırakabildiysem ne mutlu bana. İstanbul'da beni yalnız da bırakmayın. Yüzünüzden gülücükler, kalbinizden mutluluklar hiçbir zaman eksik olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın."


Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:37 Kaynak: DHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerine kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerine kolaylık sağladı         
19:11
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim         
19:10
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi         
19:04
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi         
18:59
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil         
18:51
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu         
18:07
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım         
18:02
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak         
17:56
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek         
17:50
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir         
17:34
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif         
17:34
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki         
17:27
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor         
17:27
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi         
17:03
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı         
17:01
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir         
17:01
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu         
16:56
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi         
16:49
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar         
16:45
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek         
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil         
16:38
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi         
16:33
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi         
16:29
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı         
16:28
"Evde kal" çağrısı yapan Grealish, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı!         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 20:24:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tayini çıkan müezzin, cemaatle sosyal medyadan vedalaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]