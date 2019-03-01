Son Dakika Haberleri: Tayini Çıkan Tanrıöven'e Veda Programı

Tayini Çıkan Tanrıöven'e Veda Programı

1 saat önce

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünden İkizce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne atanan Yusuf Tanrıöven'e veda yemeği verildi.

Tayini Çıkan Tanrıöven'e Veda Programı, System.String[]
Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünden İkizce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne atanan Yusuf Tanrıöven'e veda yemeği verildi.

Tanrıöven'in Ordu'nun İkizce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Çakallı Taşhan'da düzenlenen yemeğe Kaymakam Recep Koşal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, daire amirleri, okul müdürleri ve HEM çalışanları katıldı.

Koşal, Tanrıöven'in özellikle okuma seferberliği, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının geliştirilmesi ve meslek edinmeye yönelik çalışmalarda önemli başarılar gösterdiğini belirterek, kendisine bundan sonraki yaşamında başarı diledi.

Tanrıöven de Kavak HEM Müdürlüğü görevinde bulunduğu 4 yılda 7'den 77'ye ilçe halkıyla iç içe bulunduğunu anlatarak, "Kendilerine faydalı olabilme adına kapı kapı dolaştım. İlçemizdeki tüm kurumlarla koordinasyon içinde bulundum. Hep birlikte burada bulunmaktan dolayı duygulandım. Sizlere teşekkür ederim. Sizlere kapım her zaman açık." ifadesini kullandı.

Koşal, daha sonra Tanrıöven'e teşekkür plaketi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:20 Kaynak: AA

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