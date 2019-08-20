Tayini çıkan vali yardımcıları ve kaymakamlara veda yemeği

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile tayini çıkan Vali Yardımcıları ve kaymakamlar onuruna veda yemeği düzenlendi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile tayini çıkan Vali Yardımcıları ve kaymakamlar onuruna veda yemeği düzenlendi.

Tayini çıkan Vali Yardımcıları Tayyar Şaşmaz, Şahin Aslan, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy ve Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak onuruna yemek verildi.

Polisevinde düzenlenen veda yemeğine, Vali Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve eşi Gökşen Aydın, İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş, kaymakamlar ve eşleri katıldı.

Vali Yıldırım burada yaptığı konuşmada, yapmış oldukları hizmetlerden dolayı vali yardımcıları ve kaymakamlara teşekkür ederek, bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi.

Konuşmanın ardından tayini çıkan vali yardımcıları ve kaymakamlara Vali Yıldırım tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Üç belediyeye kayyum atanmasına HÜDA PAR'dan eleştiri geldi

Son dakika: Kayyum kararıyla ilgili Soylu'dan ilk açıklama

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 201,7 milyar dolara geriledi

Konut satışları Temmuz'da yüzde 17,5 azaldı